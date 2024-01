La Cour Suprême rejette les appels d’Apple et d’Epic Games dans l’affaire de l’App Store

La décision précédente de la Neuvième Cour d'appel reste en vigueur.

La Cour Suprême des États-Unis a décidé de ne pas se saisir des appels introductifs par Apple et Epic Games. Suit à cette décision, un jugement stipulant qu’Apple se doit de proposer à ces développeurs des moyens alternatifs pour payer les applications et services en dehors de l’App Store reste de mise.

En septembre dernier, Apple avait fait appel à la haute cour, qualifiant la décision de la cour de circuit “d’inconstitutionnelle”. Epic Games, en revendiquant que cette affaire est la première à remettre en question le modèle économique de l’App Store. Les chiffres sont phénoménaux : En mai 2023, Apple annonçait que les développeurs avaient généré environ $1 trillion de facturations totales par l’intermédiaire de l’App Store en 2022.

The Supreme Court denied both sides’ appeals of the Epic v. Apple antitrust case. The court battle to open iOS to competing stores and payments is lost in the United States. A sad outcome for all developers.

— Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) January 16, 2024