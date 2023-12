Victoire d’Epic Games contre Google dans un procès antitrust : le jury a tranché

Un jury a conclu que les accords de Google avec des sociétés de jeux vidéo et des fabricants d'appareils étaient anticoncurrentiels. Quelles pourraient être les implications de ce verdict ?

Dans le paysage juridique américain, une bataille passionnante s’est déroulée. Epic Games, une entreprise connue pour le développement de jeux vidéo, a intenté une action en justice contre Google. The Verge a rapporté que le jury a convenu à l’unanimité que Google détenait un monopole illégal sur la distribution des applications et des services de facturation intégrés sur les appareils Android.

Selon Epic, Google avait secrètement versé des centaines de millions de dollars aux développeurs de jeux pour rendre leurs titres téléchargeables via le Play Store. Cette initiative controversée, initialement nommée le “Projet Hug“, a selon Epic Games conduit Google à verser à Activision Blizzard 360 millions de dollars pour abandonner ses projets de développement d’un app store concurrent.

Victory over Google! After 4 weeks of detailed court testimony, the California jury found against the Google Play monopoly on all counts. The Court’s work on remedies will start in January. Thanks for everyone’s support and faith! Free Fortnite! https://t.co/ITm4YBHCus

— Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) December 12, 2023