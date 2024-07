YouTube Music introduit « fredonner pour rechercher » et la radio conversationnelle générée par IA

Cette dernière nouveauté est encore en phase de test et n'est accessible qu'à un nombre restreint d'utilisateurs.

TL;DR YouTube Music offre de nouvelles fonctionnalités dont « hum to search ».

L’outil IA génère une radio sur mesure à partir de conversations naturelles.

Ces fonctionnalités sont actuellement disponibles pour certains abonnés.

YouTube Music : Des fonctionnalités inédites pour une expérience d’écoute optimale

Apportant un vent de fraîcheur dans le monde de la musique en streaming, YouTube Music est en train de proposer de nouvelles fonctionnalités à ses utilisateurs. Une d’entre elles, appelée « Hum to search » est déjà accessible pour certains abonnés iOS et Android, après une phase d’essai réussie pour les utilisateurs d’Android.

Chercher une chanson à l’aide de votre voix

La fonctionnalité « hum to search » offre aux utilisateurs la capacité de parcourir le catalogue de plus de 100 millions de chansons officielles de la plateforme. Comment ? Il suffit de toucher « search », chercher l’icône de la forme d’onde, puis chanter, fredonner ou même jouer la mélodie recherchée sur un instrument. Cette fonction se révèle particulièrement ingénieuse quand on ne se souvient plus du nom d’une mélodie mélancolique entendue dans un café, ou qu’on désire retrouver une chanson à partir d’un extrait sans paroles.

Une radio interactive personnalisée avec l’intelligence artificielle

En plus de cette innovation, YouTube Music travaille également sur une fonctionnalité baptisée « AI-generated conversational radio ». Loin de vouloir remplacer nos DJs familiers, cette fonctionnalité offre la possibilité de « décrire le type de radio que l’on souhaite écouter », grâce à une conversation naturelle. L’algorithme se charge ensuite de créer une radio parfaitement adaptée à vos goûts. Cette fonctionnalité révolutionnaire vient ainsi concurrencer l’IA DJ de Spotify, ajoutant un élément conversationnel pour une précision maximale.

Des fonctionnalités en cours de déploiement

Ces nouveautés, bien qu’enthousiasmantes, ne sont pour l’instant disponibles que pour un nombre limité d’abonnés, en phase de test. Si cette phase s’avère concluante, il est à prévoir un déploiement plus large dans les prochains mois. Patience donc, pour ceux qui attendent de pouvoir fredonner leur mélodie préférée à leur application de streaming favori.