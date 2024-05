Trouvez une chanson sur YouTube Music pour Android en la fredonnant !

Les utilisateurs ont également la possibilité de chanter la mélodie ou de la jouer avec un instrument. Êtes-vous prêt à tester vos talents musicaux ?

Il y a du nouveau dans le monde de la musique en streaming. Après des mois d’essais, YouTube Music pour Android a enfin levé le voile sur une fonctionnalité étonnante. Désormais, les utilisateurs peuvent fredonner une chanson pour la rechercher, selon les révélations de 9to5Google.

Comment ça marche ? Tout simplement. Après avoir appuyé sur la loupe située en haut à droite de l’application, une icône en forme d’onde apparaît à côté de celle du microphone. Cliquez dessus et commencez à fredonner ou à chanter. En quelques instants, l’interface vous présente une page de résultats complète comprenant “la pochette d’album, le nom de la chanson, l’artiste, l’album, l’année de sortie et d’autres informations importantes sur le morceau”.

Derrière ce service intuitif se cache une technologie de pointe. Effectivement, le logiciel s’appuie sur la fonctionnalité “Now Playing” du Pixel, qui utilise l’intelligence artificielle pour “faire correspondre le son à l’enregistrement d’origine”.

You don't need to be @KidCudi to use Hum to Search. Hum a song into your Google app, and we'll identify it for you. Test it with your favorite songs, or use it to figure out the song that's been stuck in your head and find your new favorite. 🎶 pic.twitter.com/MluVNesTpE

— Google (@Google) December 21, 2020