Google va introduire des apps Android de streaming et de jeux vidéo dans les voitures. Il va falloir patienter et accepter les nombreuses conditions.

Les voitures avec écran embarqué ne sont pas près de disparaître. Et les constructeurs les accueillent volontiers, profitant grandement de leur flexibilité. La preuve par l’exemple : Google ajoute davantage d’apps dans les voitures via Android Auto (qui fonctionne sur un téléphone) ou Google natif (intégré directement dans la voiture). De plus, les développeurs n’auront pas beaucoup à faire pour que leurs apps de jeu ou streaming soient disponibles dans les voitures.

Google va introduire des apps Android de streaming et de jeux vidéo dans les voitures

Cette nouvelle s’inscrivait dans les nombreuses annonces de la Google I/O 2024, et c’est probablement l’une des plus importantes en dehors de tout ce qui concerne l’intelligence artificielle et les appareils mobiles. Le meilleur dans tout cela ? Google n’a pratiquement rien à faire pour que le tout soit opérationnel, et les développeurs non plus.

Fondamentalement, Google va désormais proposer les apps Android aux voitures “sans besoin de nouveau développement ou de nouvelle version”, comme l’expliquaient les responsables produit Vivek Radhakrishnan et Seung Nam dans un communiqué de presse. Cela signifie que les écosystèmes Android Auto et Google natif devraient devenir bien plus conséquents, tout en restant sur des bases techniques déjà existantes.

N’importe quelle app qui fonctionne sur un grand écran embarqué devrait donc bientôt fonctionner aussi dans une voiture, avec un nouveau système qui différencie les apps Android entre celles pensées et conçues spécifiquement pour les voitures, celles disposant de fonctionnalités spéciales sur les voitures et celles conçues pour les smartphones ou tablettes qui fonctionnent simplement aussi sur les voitures. Les développeurs qui voudraient profiter de cette catégorie “Apps mobiles pour la voiture” peuvent en faire la demande dès à présent, mais Google commencera à distribuer ces labels aux apps Android existantes qu’il estime être prêtes “dans les prochains mois”.

Il va falloir patienter et accepter les nombreuses conditions

En ce qui concerne la sécurité, sachez que Google va commencer avec des catégories comme les apps de jeu vidéo, les apps vidéo et les navigateurs, et celles-ci ne fonctionneront que lorsque la voiture est garée. Il y a une intention d'”étendre à d’autres catégories d’apps dans le futur”, mais il faudra attendre pour savoir si certaines apps mobiles seront accessibles dans un véhicule en mouvement.

Dans le même temps, Google ajoute aussi de manière proactive quelques apps dans les voitures, mais uniquement dans celles disposant de Google en natif. C’est le cas de Max et Peacock, ainsi qu’une version de Angry Birds. Les clients ayant une voiture Rivian compatible pourront aussi bientôt diffuser du contenu vidéo sur leur véhicule. D’autres marques devraient suivre, mais là encore, uniquement pour Google natif. Et là encore, ces apps ne fonctionneront que lorsque le véhicule sera garé…