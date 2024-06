Présentation des dernières fonctions d’accessibilité sur Android

Google travaille constamment à introduire davantage de fonctionnalités d'accessibilité sur les téléphones Android. Voici les dernières nouveautés en date.

Google travaille constamment à introduire davantage de fonctionnalités d’accessibilité sur les téléphones Android. L’entreprise en a récemment révélé certaines très intéressantes. Parmi ces dernières, des légendes d’images propulsées par l’intelligence artificielle, pour aider les personnes malvoyantes, une méthode plus simple pour retrouver des objets et des données d’accessibilité très détaillées pour accéder à certains liens sur Google Maps (sur Android, iOS et desktop).

Une méthode plus simple pour trouver des objets

Pour les gens ayant des problèmes de vue, l’outil Lookout pour Android est un vrai plus pour l’indépendance. Celui-ci permet d’utiliser la caméra du pour en savoir plus sur ce qu’il y a autour de soi. Google déploie aujourd’hui le mode Trouver de Lookout, en bêta, qui permet de localiser des objets dans votre espace environnant proche. Google indique qu’il est possible de choisir parmi sept catégories d’objets (dont les salles de bains, les sièges et les tables) et d’utiliser la caméra pour les visualiser. Cette fonction vous indiquera dans quelle direction l’objet ou la place se trouve et à quelle distance. Lookout peut aussi fournir des indications via l’IA pour les photos prises directement dans l’app.

Saisir du texte rien qu’en regardant le téléphone

Regarder pour Parler s’offre une nouvelle fonctionnalité venant retirer la rédaction de l’équation. Cet outil Android existe depuis 2020 et permet aux utilisateurs de regarder simplement des phrases prérédigées personnalisées pour que le téléphone les lise à voix haute. Google indique que cela facilite la communication pour les gens ayant des difficultés cognitives et/ou de lecture, et cela peut aussi aider à surmonter la barrière de la langue.

Désormais, plutôt que de devoir regarder les phrases, les utilisateurs peuvent définir des emoji et des photos pour lire des phrases présélectionnées. Par exemple, regarder l’emoji avec la main levée permet de faire dire à son téléphone “Bonjour” à voix haute.

Accès simplifié aux informations d’accessibilité dans Google Maps

Google a rendu plus facile l’accès aux informations d’accessibilité dans Google Maps, et ce, quelle que soit la plateforme. L’entreprise indique que ces informations sont désormais disponibles pour plus de 50 millions d’établissements. Pour les retrouver, il y a une icône d’accessibilité dans l’app et cela vous donnera des détails quant aux dispositifs d’accessibilité existants. Cette icône existait déjà sur Google Maps pour Android et iPhone, elle l’est désormais sur desktop.

Instructions de direction à pied améliorées pour les malvoyants

Dans les apps Google Maps pour iOS et Android, la fonctionnalité Lens s’améliore pour donner les instructions de direction à pied. Conçue pour les personnes malvoyantes ou aveugles, cette fonction permet à l’app de lire à voix haute les noms et catégories des établissements autour de vous et vous indique à quelle distance vous êtes de chacune d’elle. Google indique que sa fonctionnalité de guide vocal vous fera savoir si vous allez dans la bonne direction, vous redirigera si ce n’est pas le cas et pourra même vous indiquer une intersection avec beaucoup de trafic.

Meilleure prise en charge des informations concernant les appareils auditifs

Les établissements prenant en charge Auracast, une technologie qui diffuse de l’audio dans les appareils auditifs, peuvent désormais voir cette mention dans leur profil professionnel sur Google Maps. Si vous avez une aide auditive Bluetooth compatible Auracast, cette info pourra être utile lorsque vous voulez vous rendre dans un auditorium, un théâtre ou autre.

Alertes de notifications sonores améliorées

La fonctionnalité de notifications sonores vous alerte lorsqu’une alarme incendie se déclenche, la sonnette de l’entrée sonne et autre. Envoi de notifications push, déclenchement du flash et mise en route des vibrations, vous ne raterez plus rien d’important. Google indique que les Notifications sonores sont aussi désormais plus simples à configurer, en permettant notamment de visualiser facilement et rapidement les événements sonores qui ont été détectés autour de vous et en vous permettant même d’enregistrer des sons personnalisés pour vos propres appareils.