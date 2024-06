Gogole ChromeOS va s’appuyer davantage sur la technologie qui alimente Android

Google annonce qu'une modification technique est en cours sur les Chromebook. Cette évolution, qui prendra du temps, permettra d'ajouter davantage de fonctionnalités liées à l'intelligence artificielle. Quelles nouveautés pouvons-nous attendre de cette mise à jour ?

Tl;dr Google effectue des modifications significatives sur ChromeOS.

Le système d’exploitation se rapprochera davantage de la technologie Android.

Ces changements visent à favoriser la compatibilité entre appareils et intégrer davantage d’IA.

L’application de ces améliorations n’apparaîtra pas avant un certain temps.

Google rénove ChromeOS : un rapprochement séduisant avec Android

Le géant de l’internet, Google, a lancé un projet ambitieux : apporter des modifications importantes à ChromeOS, son système d’exploitation dédié aux Chromebook. Ces changements, bien que discrets pour le grand public, marquent un rapprochement crucial avec la technologie qui soutient Android.

Une base Android pour ChromeOS

La cohabitation entre les équipes de ChromeOS et d’Android n’est pas une première. Elles ont déjà collaboré par le passé pour fournir des caractéristiques telles que “la possibilité d’exécuter des applications Android sur les Chromebook” et le partage de la technologie Bluetooth d’Android.

Maintenant, Google a déclaré qu’il “embrassera des parties de la pile Android, comme le noyau Linux Android et les frameworks Android, comme partie de la fondation de ChromeOS”.

Un rapprochement bénéfique

Plusieurs raisons expliquent ce changement stratégique. D’une part, cette transformation va optimiser les efforts d’ingénierie. D’autre part, cela permettra une meilleure compatibilité entre les téléphones, les accessoires et les Chromebook.

Google assure qu’il “continuera à offrir la sécurité incomparable, l’apparence cohérente et les vastes capacités de gestion que les utilisateurs, les entreprises et les écoles de ChromeOS apprécient”.

L’IA au cœur de ChromeOS

Un autre motif justifie cette fusion technologique : l’intégration plus large des fonctionnalités d’IA. Selon Google, cette approche facilitera le déploiement de nouveaux outils d’IA à une échelle plus grande et plus rapide sur plusieurs appareils.

Ces modifications technologiques, bien que débutées, “ne seront pas prêtes pour les consommateurs avant un certain temps”. Google promet toutefois une transition “sans heurts” vers le ChromeOS rénové lorsque celui-ci sera prêt à être déployé.