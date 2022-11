Quoi de neuf dans Chrome et ChromeOS 107

Chrome et ChromeOS passeront bientôt en version 107, avec leur lot de nouveautés. Présentation des plus importantes.

Google met à jour Chrome de manière aussi régulière qu’un coucou suisse. Chaque mois, une nouvelle version du navigateur, avec de nouvelles fonctionnalités et autres changements pour tout un chacun. Chrome 107, en particulier, met l’accent sur les Chromebook avec ChromeOS 107, y compris une fonctionnalité caméra façon Stage Manager et la possibilité de fermer son ordinateur sans le mettre en veille.

Nouvelles fonctionnalités de Chrome 107

La dernière mise à jour du navigateur de Google, Chrome 107, est probablement déjà installée sur votre machine. Une mise à jour assez légère qui apporte cependant quelques nouveautés.

Le nouveau CDM de Google est officiellement déployé

Chrome 107 est la première version du navigateur à inclure le nouveau CDM (Content Decryption Module) de Google. Un CDM permet de lire les contenus sous DRM. Sans le CDM, vous ne pourriez pas regarder Netflix, puisque le navigateur serait incapable de vérifier que vous avez le droit de regarder le contenu.

Les navigateurs Chrome et ceux basés sur Chromium utilisent actuellement le CDM Widevine, mais celui-ci disparaîtra bientôt à la faveur de celui du géant américain. Chrome 107 n’est que le début de ce grand changement. Les autres navigateurs Chromium y auront droit à partir du 15 novembre. Le 6 décembre, le CDM Widevine ne fonctionnera plus. Vous devrez avoir mis à jour d’ici là pour regarder du contenu sous DRM.

Réduction du user-agent

Google poursuit son projet de réduction du user-agent. L’objectif est de réduire la quantité de données utilisateur dans la “chaîne de caractères du user-agent”, laquelle permet normalement aux serveurs et réseaux de connaître votre application, la version de votre système d’exploitation et d’autres informations d’identification. Les trackers peuvent utiliser ces informations pour vous suivre et bâtir des profils de vous.

Avec Chrome 107, Google entre dans la Phase 5 de son plan. Cela permettra, à terme, de mieux protéger notre identité en ligne.

Nouvelles fonctionnalités de ChromeOS 107

Google se concentre cette fois davantage sur les Chromebook.

Cadrage de la caméra

Quiconque a un Chromebook et un iPad relativement récent appréciera ce changement. ChromeOS 107 propose le Cadrage Caméra pour les appareils compatibles, une fonctionnalité qui utilise un logiciel pour suivre les mouvements de votre tête pendant un appel vidéo. C’est très similaire à Apple Center Stage, ce qui permet de garder le contact visuel plus facilement avec l’autre durant vos appels. Si votre Chromebook est compatible, vous verrez une fenêtre apparaître pour activer la fonctionnalité. Celle-ci sera aussi accessible depuis les paramètres rapides.

Fermer le Chromebook sans le mettre en veille

Si vous êtes administrateur de votre Chromebook, vous pouvez choisir de désactiver la fonctionnalité qui met automatiquement en veille l’appareil lorsque vous le fermez. Si vous avez simplement besoin de le transporter, mais que vous voulez laisser tourner certains processus, vous êtes sauvé(e).

Mises à jour dans les bureaux virtuels

Avec ChromeOS 107, Google introduit plusieurs mises à jour à ses bureaux virtuels. Tout d’abord, il devient possible de fusionner des bureaux. Pratique pour faire un peu de ménager. En plus du X pour fermer un bureau dans la vue d’ensemble, vous verrez désormais une icône fusion qui viendra fusionner ce bureau à celui à sa gauche.

Il devient aussi possible de sauvegarder un bureau pour plus tard, parfois pour ces fois où vous voulez nettoyer un bureau temporairement sans pour autant perdre son contenu. Le bouton “Sauvegarder le bureau pour plus tard” dans la vue d’ensemble permet de préserver ce que vous faisiez pour plus tard.

Appui long pour accéder aux touches secondaires

Les Chromebook auront bientôt la possibilité d’accéder aux touches secondaires, comme les accents et les caractères spéciaux, en faisant un appui long sur les touches correspondantes. Cette fonction est en test dans ChromeOS 107, mais vous pouvez l’activer dès maintenant. Dans votre navigateur, saisissez l’adresse chrome://flags#enable-cros-diacritics-on-physical-keyboard-longpress et appuyez sur Entrée. Activez le paramètre, redémarrez le navigateur et essayez.

Indicateurs de confidentialité

Comme sur macOS, ChromeOS vous montrera bientôt lorsqu’une app utilise votre webcam ou votre micro. Vous pourrez bientôt tester cela via un paramètre dans le canal Canary, ce qui signifie qu’il vous faudra télécharger Chrome Canary si ce n’est pas déjà fait.