Netflix renouvelle The Witcher pour une quatrième saison, avec un énorme changement

Netflix renouvelle The Witcher pour une saison 4, mais Henry Cavill laissera sa place à Liam Hemsworth.

Bien que The Witcher ne reviendra pas sur le petit écran avant l’année prochaine, Netflix a déjà renouvelé la série pour une quatrième saison et annoncé un changement majeur. Le géant du streaming explique que Liam Hemsworth, plus connu pour son rôle de Gale Hawthorne dans la série de films The Hunger Games, remplacera Henry Cavill dans la peau de Geralt de Riv. Les deux acteurs ont publié sur leurs réseaux sociaux à ce sujet.

“Mon voyage en tant que Geralt de Riv a été rempli de monstres et d’aventures et, malheureusement, je vais devoir rendre mon médaillon et mes épées”, écrivait Henry Cavill sur Instagram. “À ma place, le fantastique Mr. Liam Hemsworth reprendra le manteau du Loup Blanc. Comme avec tous les meilleurs personnages de littérature, je passe le flambeau avec révérence pour le temps passé à jouer Geralt et enthousiasmé à l’idée de voir Liam dans toutes ces nuances fascinantes d’hommes.”

Henry Cavill n’a pas explicité la raison de son départ. Il y a quelques jours, l’acteur confirmait qu’il reprendrait son costume de Superman après sa récente apparition dans Black Adam. Netflix avait choisi Henry Cavill pour jouer Geralt de Riv en 2018. En plus de prêter sa popularité à la série, l’acteur avait apporté quelque chose de très authentique à la saga, ce qui se ressentait chaque fois qu’il était interrogé sur son rôle : “Je ressens une vraie connexion avec Geralt, qui il est et sa nature, et particulièrement dans les livres”, déclarait-il à Polygon en 2019. “Et avoir pu jouer au jeu pendant tellement, tellement, tellement d’heures, n’a fait que renforcer cette connexion.”

Netflix n’a pas dévoilé de date de sortie pour la saison quatre de The Witcher. Le tournage de la saison 3 a débuté il y a quelques mois. Durant un récent événement Tudum, l’entreprise révélait que la série reviendrait aux alentours de l’été 2023. D’ici là, les fans pourront patienter en regardant The Witcher : Blood Origin, une série préquelle avec Michelle Yeoh, à partir du 25 décembre.