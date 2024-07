Spotify lance une section commentaires pour les podcasts

Les créateurs auront un contrôle total sur la publication des commentaires.

TL;DR Spotify lance une section de commentaires pour les podcasts.

Les créateurs contrôlent entièrement les commentaires sur leur page.

La plateforme prévoit d’autres fonctionnalités interactives à l’avenir.

Un rapprochement entre podcasteurs et auditeurs grâce à Spotify

Spotify fait un pas de plus vers l’interaction avec son public en lançant une section de commentaires pour les podcasts. Les auditeurs peuvent trouver cette nouvelle fonctionnalité en parcourant la page de l’épisode une fois leur écoute terminée.

Le pouvoir aux créateurs

Cette nouvelle fonctionnalité permet aux créateurs de garder le contrôle total sur leurs pages : ils décident entièrement quels commentaires seront affichés. Ils ont la possibilité de publier ou de retirer n’importe quel commentaire à leur guise. Ils peuvent ainsi choisir d’activer les commentaires pour des épisodes spécifiques seulement ou de renoncer totalement à cette fonctionnalité.

Afin d’élargir l’accès à tous les créateurs, Spotify a mis à jour son application « Spotify for Podcasters », indépendamment de l’hébergeur du podcast. Les créateurs non-hébergés par Spotify doivent simplement revendiquer leur émission via l’application.

En plus de contrôler la publication des réponses sur leur page, les créateurs seront également informés des nouveaux commentaires et des accomplissements de leur émission. Ils bénéficieront par ailleurs d’analyses et d’insights précieux sur leur audience.

Une interaction bénéfique

Selon Spotify, l’engagement avec les fonctionnalités interactives de la plateforme, comme les questions-réponses et les sondages, favorise le retour des auditeurs : ils sont quatre fois plus susceptibles de revenir vers un programme dans les 30 jours. Ces utilisateurs passent aussi deux fois plus d’heures par mois à écouter des podcasts que ceux qui n’interagissent pas avec ces fonctionnalités interactives.

Autres améliorations à venir et interactions accrues

Mais Spotify a pour ambition d’aller encore plus loin. La compagnie prévoit de rendre sa plateforme encore plus interactive et a déjà des projets pour cet automne. Elle promet également de continuer à améliorer l’expérience de commentaires en fonction des retours de ses utilisateurs, qu’ils soient podcasteurs ou auditeurs.