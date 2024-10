Metaphor: ReFantazio, une nouvelle vision de l’heroic-fantasy par les créateurs de Persona

Avec Metaphor: ReFantazio, le studio japonais Atlus plonge les joueurs dans un univers fantastique où les thèmes de l’oppression et de la lutte pour la liberté sont explorés avec une profondeur surprenante. Ce RPG captivant offre un mélange habile de gameplay stratégique et de narration immersive, tout en abordant des enjeux politiques et sociaux forts.

Tl;dr Metaphor: ReFantazio aborde les inégalités et la révolte dans un monde fantastique, mettant en lumière des thèmes politiques actuels.

Inspiré de Persona, le gameplay propose des combats dynamiques à tour par tour et des mécaniques sociales enrichies.

Les personnages sont bien développés, et les interactions influencent à la fois la narration et les capacités en combat.

Bien qu’il emprunte des éléments à la franchise Persona, Metaphor: ReFantazio parvient à se démarquer avec sa propre identité et des thématiques plus sérieuses.

Un monde fantastique miroir des inégalités

Dès les premières heures, Metaphor: ReFantazio se distingue par la profondeur de son univers. L’histoire prend place dans une société complexe et divisée où les questions de pouvoir, de domination et d’oppression sont centrales. Les joueurs incarnent un personnage issu d’une classe opprimée, et sa quête de justice devient rapidement une métaphore des luttes sociales modernes. Ce choix narratif invite les joueurs à réfléchir sur des thèmes contemporains tels que les inégalités politiques et raciales, tout en les plongeant dans un monde où la magie et la fantaisie créent un cadre visuel enchanteur.

Metaphor: ReFantazio de Atlus ne se contente pas de raconter une histoire fantastique ; il force aussi à questionner la manière dont les sociétés sont construites et comment le pouvoir peut être abusé, un propos particulièrement audacieux pour un RPG. Cette approche donne une dimension mature et réfléchie à l’intrigue, qui dépasse les clichés du genre pour aborder des sujets souvent ignorés dans les jeux vidéo.

Un gameplay stratégique et dynamique

Sur le plan des mécaniques de jeu, Metaphor: ReFantazio reprend et affine les éléments qui ont fait le succès des jeux Persona. Les combats se déroulent au tour par tour, mais introduisent des éléments dynamiques qui maintiennent constamment les joueurs en alerte. Le système de progression repose sur les « vertues royales », une évolution des statistiques sociales qui étaient centrales dans Persona, et offre une plus grande liberté pour personnaliser le parcours du personnage.

Les combats ne sont pas qu’une simple formalité, ils demandent une véritable réflexion stratégique. Chaque décision peut influencer le cours du combat, et la gestion des relations avec les autres personnages joue un rôle crucial dans l’amélioration des compétences et dans la résolution des affrontements. Cette combinaison de stratégie et de liens sociaux offre un mélange unique de tactique et d’émotion, rendant chaque bataille à la fois prenante et engageante.

Des personnages riches et attachants

Les personnages de Metaphor: ReFantazio sont bien plus que des compagnons d’aventure : ils apportent de la profondeur et de la diversité à l’histoire. Chaque personnage a ses propres motivations, histoires et interactions uniques avec le protagoniste, rendant leurs relations cruciales à la fois pour la progression narrative et pour les combats. Les joueurs sont amenés à tisser des liens forts avec ses compagnons d’armes, à travers des dialogues et des scènes qui renforcent les thèmes du jeu tout en approfondissant les arcs personnels des personnages.

Les choix des joueurs influencent également le développement des personnages et de l’intrigue. Ces interactions ne se limitent pas à la surface, mais vont plus loin en façonnant les alliances et en modifiant le déroulement de l’histoire. Chaque relation peut avoir des répercussions sur la suite des événements, ajoutant un degré d’impact personnel à l’expérience de jeu.

Un héritage inspiré, mais une identité propre

Même si Metaphor: ReFantazio s’inspire fortement de Persona, notamment dans ses systèmes de relations et de combat, il parvient à se forger une identité propre. L’un des points clés qui distingue Metaphor: ReFantazio est son sérieux et sa volonté d’aborder des thématiques plus sombres et matures. Là où Persona était souvent teinté d’humour et de légèreté malgré ses thèmes graves, Metaphor adopte un ton plus sérieux et introspectif, renforçant ainsi son propos. Cette orientation ne plaira peut-être pas à tous, notamment ceux qui recherchent l’esprit plus léger et stylisé de Persona, mais elle confère à Metaphor: ReFantazio un caractère unique dans le paysage des RPG contemporains. L’exploration des thèmes de l’oppression et de la rébellion, alliée à des mécaniques de jeu riches et engageantes, en fait une proposition séduisante pour les amateurs du genre.