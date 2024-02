Persona 3 Reload : une renaissance captivante pour l’emblématique JRPG d’Atlus

Persona 3 Reload n'est pas simplement une remasterisation de Persona 3, il s’agit d’une refonte complète qui modernise l’expérience de jeu avec des graphismes et une interface mise à jour, de nouvelles musiques ou encore des fonctionnalités inédites.

Tl;dr Persona 3 Reload offre une nouvelle expérience de jeu enrichissante.

Les dialogues et le doublage ont été améliorés dans cette version.

Le système de combat a été revu, avec un contrôle total des membres du groupe.

Une refonte du Tartarus, avec de nouveaux étages et ennemis, est à découvrir dans Persona 3 Reload.

Un nouveau souffle pour Persona 3

Près de deux décennies après la sortie du titre original, Persona 3 Reload offre aux joueurs une refonte passionnante qui reflète l’esthétique et l’ambiance du joyau d’Atlus, Persona 5. Au-delà d’une simple remasterisation, Persona 3 Reload se distingue par sa narration détaillée, sa bande sonore exquise et son système de combat époustouflant.

Une narration familière qui se sent nouvelle

Avec Persona 3 Reload, les joueurs retrouvent le rôle d’un élève transféré qui s’apprête à plonger dans un monde différent de tout ce qu’il a connu auparavant. Malgré une certaine réduction des options de choix de personnage, cette version offre des séquences de dialogue et un travail de doublage largement améliorés.

Un combat rafraîchi qui rectifie les défauts de Persona 3

L’un des aspects les plus critiqués des précédents jeux Persona était la manière dont le combat était géré. Dans P3, les joueurs ne pouvaient pas contrôler les membres de la SEES (Section d’Exécution Extrascolaire Spécialisée), à part le protagoniste (qui se nomme Minato Arisato dans le manga officiel), rendant de nombreux combats inutilement difficiles et longs. Heureusement, ce problème a été corrigé dans Persona 3 Portable et a été encore amélioré dans Persona 3 Reload.

Une refonte complète du Tartarus

Atlus a fait un excellent travail de refonte dans la disposition du Tartarus, le rendant moins fastidieux dans Persona 3 Reload. Avec des étages entièrement repensés et de nouveaux ennemis, les joueurs sont encouragés à explorer davantage le donjon principal de P3 pour obtenir de multiples objets et augmenter leurs niveaux pour vaincre divers boss.