Persona 3 Reload, le remake de Persona 3

Repensé pour l'ère moderne, Persona 3 Reload s'offre un système de combat totalement remanié, des graphismes et un gameplay dernier cri ainsi qu'une bande-son améliorée.

Dans Persona 3 Reload, les joueurs se glissent dans la peau d’un étudiant transféré qui se retrouve confronté à un destin inattendu lorsqu’il découvre l’existence d’une heure “cachée” entre un jour et le suivant. Ce dernier réveille alors un pouvoir incroyable et se lance à la poursuite des mystères de Tartare, se bat pour ses amis et laisse à jamais une trace dans leur mémoire.

Take a first look newly redesigned character art of the Persona 3 Reload Protagonist, Yukari Takeba, and Junpei Iori! pic.twitter.com/n352mhc2XX — Official ATLUS West (@Atlus_West) June 11, 2023

Ryota Niitsuma, producteur chez Atlus, a déclaré :

Je souhaite préciser qu’étant donné que le concept de base du remake de Persona 3 était de refaire Persona 3, les contenus FES et Portable ont été exclus. Nous voulions vraiment recréer l’expérience Persona 3. Nous ne pouvons donc pas encore entrer dans les détails, mais nous avons pratiquement tout refait à partir de zéro, comme pour la version originale de Persona 3. Nous travaillons également avec de nouvelles voix, de nouvelles scènes et de nouveaux événements. Nous disposons aussi de nouvelles musiques et de musiques arrangées.

Un trailer pour Persona 3 Reload

Persona 3 Reload sortira en 2024 sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S et PC (Steam/Microsoft Store).