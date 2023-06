Metaphor : ReFantazio, la nouvelle licence des créateurs de Persona

Atlus et Studio Zero dévoilent Metaphor : ReFantazio.

Dans Metaphor : ReFantazio (supervisé par le game director Katsura Hashino, le character designer Shigenori Soejima et le compositeur Shoji Meguro), les joueurs vont écrire leur destin et s’élever au-dessus de leur peur en pénétrant dans un monde fantastique unique en son genre. Chargé d’un mystère troublant, le royaume se trouve au bord du précipice. Ils devront alors se lancer dans un voyage, surmonter les obstacles et tisser des liens avec leurs amis.

Un trailer pour Metaphor : ReFantazio

Katsura Hashino a déclaré :

Avec Metaphor : ReFantazio, nous voulions construire un troisième pilier pour notre studio, en créant un RPG fantastique épique à grande échelle, ce que nous n’avions jamais fait auparavant. Si Atlus s’est toujours concentré sur la narration moderne, c’est parce que nous avons toujours eu l’impression qu’il y avait beaucoup de RPG fantastiques dans le monde, alors que les RPG contemporains semblaient moins répandus. À cette époque, c’était notre façon d’aller à l’encontre des tendances dominantes et de définir notre point de vue et notre voix uniques en tant que studio. Ainsi, lorsque nous avons réexaminé l’idée d’un jeu de haute fantaisie traditionnel, nous avons dû réfléchir à la manière dont nous pourrions le différencier des autres RPG tout en continuant à capturer les éléments fondamentaux – et c’est la partie la plus difficile – de ce que les fantaisies signifient vraiment pour chacun d’entre nous. C’est en réfléchissant à ces questions et à la manière de les intégrer dans un jeu que nous avons développé notre nouvelle licence.

Anciennement connu sous le nom de Project Re Fantasy, Metaphor : ReFantazio sortira en 2024 sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S et PC (Steam/Microsoft Store).