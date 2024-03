Shadow of the Erdtree pourrait élucider un grand mystère de la mythologie d’Elden Ring

L'extension Shadow of the Erdtree d'Elden Ring est sur le point de résoudre une question persistante concernant la trame narrative de la licence développée par le studio japonais FromSoftware.

Le mystère d’Elden Ring

Avec la prochaine extension d’Elden Ring, intitulé Shadow of the Erdtree, nous pourrions enfin percer l’un des plus grands mystères du jeu. Le lore d’Elden Ring est bien connu pour sa parcimonie, une tradition de longue date du studio japonais FromSoftware. Cependant, même si de nombreuses zones d’ombres demeurent intentionnellement, d’autres semblent être réservées pour être éclaircies par les contenus additionnels.

Les origines de Marika

Shadow of the Erdtree se tient prêt à révéler davantage sur Marika, la déesse-reine des Terres Interstitielles. L’extension de FromSoftware pourrait nous emmener dans la contrée natale de Marika l’Éternelle, offrant l’opportunité d’en apprendre plus sur les origines de la reine. Cependant, le texte promotionnel reste volontairement vague. Est-ce que Marika était la première à visiter la Terre de l’Ombre, ou est-ce le premier endroit où elle a vécu ?

Les Villes Éternelles

L’extension Shadow of the Erdtree pourrait également éclairer la relation entre les Numen et les Villes Éternelles souterraines d’Elden Ring. Les Numen sont-ils les bâtisseurs de ces villes, ou ont-ils simplement établi une grande communauté là-bas ? Les Villes Éternelles, principalement habitées par une race appelée les Nox, apparaîtront presque certainement dans Shadow of the Erdtree.

Des mondes parallèles ?

Et si ces continents étaient en réalité des mondes parallèles entièrement séparés ? Elden Ring mentionne fréquemment d’autres contrées lointaines. Le texte de saveur des Numen confirme essentiellement que ces autres mondes existent dans le lore. Cela soulève d’innombrables questions sur la cosmologie plus large d’Elden Ring.