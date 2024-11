La nouvelle règle controversée des Game Awards de Geoff Keighley

Les nominations pour l'édition 2024 des Game Awards approchent, mais une nouvelle règle déjà controversée change la donne.

Tl;dr Une nouvelle règle des Game Awards permet aux DLC, extensions et saisons des jeux service de prétendre au titre de Jeu de l’année, une première dans l’histoire de l’événement.

Cette décision provoque des débats, notamment autour de la potentielle nomination de Elden Ring: Shadow of the Erdtree, extension d’un jeu déjà primé en 2022.

En redéfinissant l’éligibilité de certains jeux, les Game Awards bouleversent les attentes et rendent la compétition plus imprévisible que jamais.

Une ouverture inattendue dans les règles

Jusqu’à présent, les Game Awards semblaient privilégier uniquement les nouveaux jeux, qu’il s’agisse de nouvelles licences, de suites ou de remakes/remasters. Cependant, une clarification récente sur le site officiel change la donne. Les contenus additionnels/extensions et les saisons des jeux service peuvent désormais prétendre à toutes les catégories, y compris celle de Jeu de l’année. Cette décision s’appuie sur la qualité créative et technique du contenu ajouté, ainsi que sur sa nouveauté et son rapport qualité-prix. Une évolution qui pourrait bien redéfinir le paysage des récompenses vidéoludiques.

Une place pour les DLC dans les récompenses ?

Cette règle controversée ouvre la porte à des jeux comme Elden Ring: Shadow of the Erdtree. Bien que ce soit une extension d’un jeu de 2022, elle pourrait prétendre au titre prestigieux de Jeu de l’année. Pourtant, le jeu de base a déjà remporté plusieurs trophées majeurs aux Game Awards 2022, y compris le prix ultime. Ce précédent crée un débat sur l’équité de la compétition. Alors que Shadow of the Erdtree pourrait entrer dans la course, cela pourrait reléguer d’autres prétendants très attendus, tels que Final Fantasy 7 Rebirth ou Metaphor: ReFantazio, à des positions moins avantageuses.

Un précédent qui bouscule les traditions

Historiquement, les Game Awards avaient déjà pris leurs distances avec les catégories spécifiques aux DLC et expansions. Sous l’ère Spike VGX, une catégorie dédiée aux meilleurs contenus additionnels existait, mais elle a disparu lorsque Geoff Keighley a lancé son propre événement. Depuis, les DLC pouvaient figurer dans des catégories techniques ou narratives, mais jamais en tant que Jeu de l’année. Cette nouvelle règle marque donc un tournant majeur, brouillant les frontières entre jeux complets et extensions, et redéfinissant les critères d’évaluation pour les récompenses.

Des nominations plus incertaines que jamais

Avec l’éligibilité étendue, les pronostics pour les Game Awards deviennent plus complexes. Des jeux acclamés comme Astro Bot, Persona 3 Reload ou encore Silent Hill 2 Remake pourraient se retrouver éclipsés par des contenus additionnels comme Elden Ring: Shadow of the Erdtree. Cela soulève une question fondamentale : comment juger des jeux aux formats et ambitions si variés ? Si la règle permet une compétition plus inclusive, elle risque aussi de polariser les débats. Le public pourra voter dès l’annonce des nominations, à savoir le 18 novembre 2024, avant la cérémonie prévue le 12 décembre prochain.