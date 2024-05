Le remake de Silent Hill 2 débarque sur PS5 et PC le 8 octobre

Cette fois-ci, Bloober Team mise sur un jeu d'horreur axé sur les mécaniques de jeu. Quel type de frissons cela va-t-il provoquer ?

Tl;dr Remake de Silent Hill 2 par Bloober Team pour PlayStation 5 et PC le 8 octobre.

Première bande-annonce du jeu où les environnements familiers ont une beauté inquiétante.

Konami a organisé un événement dédié à ses nombreux projets Silent Hill.

Bloober Team, reconnue pour ses jeux d’horreur psychologique, cherche à toucher un public plus large.

Une renaissance terrifiante : Silent Hill 2

Dans un frissonnant cortège de souvenirs, Bloober Team ramène sur le devant de la scène l’une des références incontournables du jeu vidéo d’horreur : “Silent Hill 2”. Cette réinterprétation du classique de Konami est prévue pour le 8 octobre sur PlayStation 5 et PC, soignant une entrée effrayante et nostalgique.

Sous les lumières sinistres de Silent Hill

Lors de la dernière “Présentation PlayStation State of Play”, le jeu a exposé ses premiers pas effrayants dans un trailer de gameplay. On y retrouve les couloirs familiers, bordés de sinistres infirmières dégoulinantes de sang, les environnements peu éclairés grouillant d’insectes et d’autres horreurs se cachant dans les méandres de la ville endormie de Silent Hill. L’aspect moderne des visuels, de l’éclairage et du contexte rendent le tout étrangement beau.

Un nouvel héritage pour Konami et Bloober Team

Bloober Team, célèbre pour la franchise “Layers of Fear”, “Observer”, “Blair Witch” et “The Medium”, a réussi à créer des expériences d’horreur psychologique marquantes. Cependant, faire revivre “Silent Hill 2”, jeu d’horreur culte de la PlayStation 2 sorti en 2001, est un défi de taille. L’équipe de Bloober a entièrement reconstruit le jeu, effectué des captures de performances complètes et transformé la caméra semi-fixe en une perspective moderne à la troisième personne.

Bloober Team 3.0: La route vers un public plus large

Selon Piotr Babieno, cofondateur de Bloober Team, le studio a modifié toute son approche du développement pour le remake de Silent Hill 2. Ils ont désormais mis l’accent sur les caractéristiques mécaniques du jeu plutôt que sur l’atmosphère. “Nous voulons proposer nos idées, avec notre ADN, à plus de personnes, non pas dans le cadre d’une narration ou d’un environnement, mais par l’action” a déclaré Babieno. Dans cette optique, tous leurs futurs titres offriront une grande variété de mécaniques de jeu, s’adressant à un public plus large.