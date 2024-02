Tout savoir sur Shadow of the Erdtree, l’extension d’Elden Ring

Elden Ring: Shadow of the Erdtree du studio japonais FromSoftware ouvre les frontières de l'Entre-terre et invite les joueurs à explorer le Royaume des ombres.

Tl;dr L’extension Shadow of the Erdtree d’Elden Ring est datée.

Une bande-annonce présente les nouvelles fonctionnalités, lieux et adversaires.

La date de sortie est fixée au 21 juin 2024.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree va explorer le Royaume des ombres et mettre en lumière Miquella.

Elden Ring s’enrichît avec Shadow of the Erdtree

Shadow of the Erdtree a suscité de nombreuses spéculations depuis son annonce. Les joueurs espéraient une véritable expansion de l’histoire d’Elden Ring, et c’est exactement ce qu’ils vont obtenir avec l’extension du action-RPG “hardcore” de FromSoftware. La bande-annonce révèle les nouvelles fonctionnalités, lieux, capacités et adversaires qui attendent les joueurs.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree et ses différentes éditions

Shadow of the Erdtree, l’extension d’Elden Ring, sortira le 21 juin 2024 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC via Steam dans plusieurs éditions différentes :

Une version standard de l’extension, disponible au format numérique sur toutes les plateformes.

Un pack spécial regroupant le jeu de base (format physique) et l’extension (format numérique).

Un pack premium qui contient l’extension, un artbook numérique et la bande originale bonus de l’extension.

Une édition deluxe qui contient le jeu de base, l’extension ainsi que l’artbook numérique et la bande originale du jeu de base et de l’extension.

Une édition collector qui contient un code pour l’extension, une statuette (46 cm) de Messmer l’Empaleur, un artbook physique de 40 pages et la bande originale.

Le mystère de Miquella et le Royaume des ombres

Elden Ring: Shadow of the Erdtree va emmener les joueurs dans le Royaume des ombres où Miquella, le frère jumeau de Malenia, jouera un rôle important. L’extension Shadow of the Erdtree pourrait d’ailleurs se dérouler dans le rêve de Miquella, ajoutant une nouvelle dimension à l’histoire de Elden Ring. A noter que de nouveaux mystères, armes et armures seront à dénicher.