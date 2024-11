La nouvelle campagne publicitaire de Xbox : une confusion sur l’identité de la console ?

Est-ce que Microsoft a besoin de se reposer un peu ?

Tl;dr Microsoft lance une nouvelle campagne pour Xbox.

La campagne présente des objets non-Xbox en tant qu' »Xbox ».

Cela suscite une confusion sur l’identité d’une Xbox.

Microsoft brouille les pistes avec sa nouvelle campagne Xbox

Dans une époque déjà troublée, nous avons tous nos moments de folie, comme le soulignait Norman Bates dans Psycho. Toutefois, la récente campagne publicitaire de Xbox semble pousser ce concept un peu plus loin qu’attendu.

Une campagne publicitaire pour le moins déroutante

Microsoft a récemment lancé une nouvelle campagne marketing pour ses consoles Xbox et son service de cloud gaming. Intitulée « This is an Xbox », elle se décline en affiches et spots publicitaires présentant divers objets – ordinateur portable, smartphone, Meta Quest 3 – tous désignés comme étant « an Xbox ».

Nos vérifications approfondies ont confirmé que ces objets ne sont pas une Xbox !

Une stratégie de marketing audacieuse ou simplement déconcertante ?

Le spot publicitaire est encore plus déroutant. Il passe rapidement d’un objet à un autre – un téléviseur à écran plat, un ROG Ally, un ordinateur portable – tandis que le morceau « The Choice is Yours » de Black Sheep résonne en arrière-plan. Chaque fois, la phrase « This is an Xbox » s’affiche avec une proposition subordonnée ou impérative derrière elle. Un virus malveillant se serait-il introduit dans le logiciel IA qui régit notre univers ?

Nous savons, Microsoft, que ceci est une campagne publicitaire et que vous ne pensez pas réellement que ces articles non-Xbox sont une « Xbox ». Bien sûr, vous souhaitez promouvoir votre service de cloud gaming, disponible sur tous les appareils présentés dans les publicités. Cependant, sauf erreur de notre part, je n’ai pas besoin d’un abonnement coûteux pour jouer à des jeux sur une Xbox classique.

Une campagne qui pourrait alimenter les théories du complot

De plus, n’oublions pas que nous sommes sur Internet, un lieu de rassemblement pour les tisseurs de complots, les menteurs et les malfaiteurs. La réalité est suffisamment difficile à appréhender sans avoir à débattre sur la nature des choses. Cette campagne semble tout droit sortie de l’esprit de Jobu lorsqu’elle a fini de décorer le bagel dans Everything Everywhere All at Once.