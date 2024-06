ASUS ROG Ally X : Une amélioration remarquable de l’originale à tous les niveaux

Bien que son écran et son processeur restent les mêmes, presque tous les autres composants ont été améliorés. Quelles autres évolutions peut-on attendre à l'avenir ?

Tl;dr Producteur de PC, ASUS a amélioré sa console de jeu portable Ally

La nouvelle Ally X offre des capacités améliorées par rapport à son prédécesseur

La mise à jour comprend une plus grande batterie, un stockage augmenté et un nouveau système de ventilation

L’Ally X sera en vente à partir de juillet ; pré-commande disponible aujourd’hui

L’Ally X, une nouvelle ère de jeu nomade

ASUS, le grand fabricant de PC, n’est pas étranger à l’innovation dans le monde du jeu. Sa dernière prouesse ? La refonte complète de sa console de jeu portable : l’Ally X. Cette mise à niveau importante présente des améliorations substantielles qui raviront les amateurs de jeux.

Des améliorations notables

Contrairement à Nintendo qui avait laissé ses clients quelque peu insatisfaits avec le rafraîchissement à mi-cycle de sa populaire console Switch en 2019, ASUS a choisi de rehausser significativement les capacités de l’Ally X. Au-delà du passage à un Ryzen Z1 Extreme et à un écran LCD de 7 pouces à 120Hz, les améliorations apportées à l’Ally X sont brillamment diversifiées.

Ainsi, la batterie de l’Ally X a été doublée pour atteindre une capacité impressionnante de 80 Wh. Le stockage de l’appareil a également été doublé pour atteindre 1 To, avec une possibilité d’extension grâce à un module 2280 standard. Avec une mémoire vive de 24 Go, soit une augmentation de 50% par rapport à sa prédécesseur, l’Ally X promet des performances exceptionnelles pour un plaisir de jeu inégalé. Par ailleurs, pour préserver toutes ces capacités, ASUS a équipé l’Ally X d’un nouveau système de ventilation, permettant une meilleure circulation de l’air tout en étant plus petit.

Une expérience utilisateur améliorée

Au-delà des performances, ASUS a également pensé à l’ergonomie de sa console de jeu. L’Ally X possède un nouveau motif extérieur noir et un format légèrement plus épais. Ceci lui confère un meilleur confort de manipulation et une disposition des boutons plus tactique. De plus, l’Ally X intègre un nouveau D-Pad précis, une amélioration nécessaire par rapport au précédent modèle qui manquait de vivacité.

Et pour couronner le tout, l’Ally X intègre désormais deux ports USB-C. L’un d’eux prend en charge USB 4 et Thunderbolt 4, offrant une possibilité d’extension de la puissance graphique avec une puce externe, tout en laissant l’autre port libre pour le chargement ou d’autres accessoires filaires.

Prix et disponibilité

L’Ally X est enfin la console de jeu nomade que les joueurs attendaient. À partir de 800 $, soit 100 $ de plus que l’Ally originale, elle offre une excellente combinaison de performance et de confort. Les précommandes sont actuellement possibles sur Best Buy, et les ventes officielles commenceront en juillet.