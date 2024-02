Un kit pour ajouter un port USB-C à vos AirPods Max : une innovation d’un moddeur Apple

Avant même qu'Apple ne le fasse, Ken Pillonel avait déjà créé des versions USB-C de l'iPhone et du boîtier de recharge des AirPods.

Tl;dr Apple abandonne progressivement le connecteur Lightning pour l’USB-C.

Les AirPods Max utilisent toujours le Lightning, malgré le changement récent.

L’ingénieur Ken Pillonel a créé un connecteur USB-C pour ces écouteurs.

Cependant, l’audio USB-C filaire n’est pas possible avec cette modification.

Un vent de changement souffle chez Apple

La transition d’Apple vers l’USB-C est un secret de polichinelle dans le monde de la technologie. Sous la pression de l’Union Européenne, la marque à la pomme abandonne progressivement son connecteur emblématique Lightning au profit de l’USB-C, à présent utilisé sur de nombreux accessoires, l’iPad et même l’iPhone.

Cependant, un produit résiste encore et toujours à l’envahisseur

Cependant, un appareil demeure obstinément ancré dans le “monde Lightning” : les “AirPods Max”. C’est là que Ken Pillonel, ingénieur connu pour avoir apporté l’USB-C à l’iPhone et aux AirPods avant même Apple, entre en jeu.

Avec quelques composants et de l’ingéniosité

À l’aide d’un circuit imprimé conçu sur mesure et d’un connecteur adéquat, l’ingénieur a réussi à remplacer le connecteur Lightning par un câble USB-C, sans aucune altération notable pour l’utilisateur. L’opération a été couronnée de succès et les “AirPods Max” ont été chargés via USB-C dès la première tentative.

Néanmoins, cette modification présente une limitation : l’audio USB-C filaire n’est pas faisable. Pillonel explique qu’une telle fonctionnalité nécessiterait une puce provenant de l’adapteur d’Apple, dont le prix s’élève à 35 dollars. Autant alors se procurer un casque USB-C.

Une décision qui reste pragmatique

Cette modification est donc surtout pertinente pour ceux qui souhaitent absolument éviter le câble Lightning. Avec un modèle d’AirPods Max probablement en passe d’être renouvelé et qui devrait inclure un connecteur USB-C pour se conformer à la réglementation de l’UE, la nécessité de cette conversion peut toutefois se discuter.

Pour les plus aventureux ou ceux qui ont un connecteur Lightning endommagé, les instructions de modification sont disponibles sur le site de Pillonel. On peut également acheter un kit directement dans sa boutique en ligne.