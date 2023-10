Comment nettoyer votre Apple AirPods Max sans l'endommager ? La procédure est assez simple, mais il convient de respecter certaines règles. Voici tout ce qu'il faut savoir.

Les casques, AirPods Max ou non, doivent être nettoyés de temps à autre. Que ce soit après un petit accident de la vie quotidienne ou parce que cela fait vraiment trop longtemps. Et si vous ne l’avez pas fait depuis longtemps, vous vous rendrez compte à quel point l’appareil peut être sale. Voici en tous les cas comment procéder pour réaliser un nettoyage en bonne et due forme du casque Apple AirPods Max sans l’endommager.

Préparer le casque comme il se doit

Apple insiste à juste titre sur l’aspect le plus important de la procédure de nettoyage du AirPods Max, nous ne saurions que trop insister nous aussi : ne passez pas le casque sous l’eau ! Ne l’humidifiez pas non plus, en fait.

Vous allez devoir utiliser vos petites mains, loin de tout liquide, pour nettoyer la bête. Commencez par rassembler ce qu’il faut : de la lessive liquide, deux tissus sans peluche, un récipient et un petit peu d’eau. Ensuite, vous remarquerez que les coussinets du casque se retirent facilement de l’arceau, ils sont en vérité maintenus par des aimants. Enlevez-les. Les coussinets sont probablement plus sales qu’un coussinet en faux cuir ou autre, dans la mesure où ceux-ci sont fabriqués en mousse et en maille. Autrement dit, maquillage, sueur, produits pour cheveux et saletés du quotidien s’y retrouvent piégés.

Nettoyer la partie électrique du AirPods Max

Pour la partie plus technique du casque, il suffit d’un tissu légèrement humide que vous passerez sur l’extérieur et l’intérieur des sections qui sont en contact avec vos oreilles. Faites très attention en procédant, nettoyez le moindre millimètre carré tout en évitant d’introduire le moindre liquide dans les ouvertures, comme les trous qui laissent passer le son ou le port de recharge. Si la partie extérieure du casque est vraiment sale, utilisez une lingette désinfectante ou de l’alcool à 70% pour frotter légèrement la surface. Ne touchez pas à la partie tricotée de l’arceau et n’utilisez surtout pas de produit décolorant.

Utilisez un tissu sec pour essuyer tout ce que vous avez nettoyé et assurez-vous que le tout soit parfaitement sec avant la prochaine utilisation. Si des brosses et autres outils peuvent être utiles pour nettoyer les écouteurs, évitez-les pour le casque. Celui-ci étant fabriqué en aluminium anodisé, ce sera plus difficile.

C’est le plus important à nettoyer, assurément. Avec l’arceau. Et comme celui-ci est aussi fait avec de la maille, c’est un vrai piège à saletés, comme les coussinets. Certains guides conseillent d’utiliser le petit outil d’extraction de carte SIM pour séparer complètement l’arceau des composants électriques, mais Apple ne recommande pas la procédure, le risque de problème au moment de réassemblage est trop grand. Tant que vous n’introduisez pas d’humidité de l’arceau sur la partie métallique, vous n’aurez aucun problème.

Pour éviter cela, il vaut mieux nettoyer l’arceau en tenant l’appareil à l’envers. Le liquide éventuel s’évacuera alors de lui-même. Commencez par mélanger une cuillère à café de lessive liquide et un verre d’eau dans un récipient, humidifiez un tissu avec et frottez l’arceau délicatement. Tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Là encore, n’oubliez aucun millimètre carré. Procédez de même avec les deux coussinets. Il suffit de frotter légèrement avec cette solution nettoyante. Ne les faites pas tromper.

Ensuite, reprenez un tissu sec et essuyez le tout correctement. Laissez sécher pendant une journée avant de rassembler les différents éléments. Assurez-vous que R et L soient à la bonne place : R pour l’oreille droite, L pour la gauche. Et le tour est joué !