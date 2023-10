Le mode Portrait de l’Apple iPhone est devenu inutile

Le mode portrait de l'Apple iPhone est subitement devenu inutile depuis que, avec iOS 17, il est possible d'utiliser le Mode Portrait sur une photo standard, a posteriori.

Les appareils photo des smartphones ont changé énormément de choses. Certes, techniquement, ils ne peuvent rivaliser avec un réflex numérique digne de ce nom, mais pour la plupart des gens, ce n’est pas un problème : l’iPhone peut prendre un portrait ave cun effet bokeh suffisamment réussi pour ne plus avoir à sortir un réflex. Aujourd’hui, la technologie est tellement avancée que vous n’avez même plus besoin de passer en mode Portrait : prenez simplement une photo en mode Photo et ajoutez l’effet quand vous le souhaitez.

Si vous avez un iPhone 15, peu importe lequel, vous pouvez utiliser cette fonction très intéressante. Quand elle fonctionne. Vous ne verrez pas l’option sur toutes vos photos, puisque iOS a besoin de capturer des détails supplémentaires nécessaires pour appliquer l’effet. Cela ne survient que lorsque le système détecte un sujet dans vos photos. Cela se fait alors automatiquement dès qu’il y a un visage, un chien ou un chien dans le cadre, mais aussi lorsque vous tapotez pour faire une mise au point sur quelque chose. Vous le saurez si vous voyez l’icône f-stop apparaître.

Lorsque vous voulez appliquer l’effet sur l’image, ouvrez Photos, sélectionnez l’image, puis tapotez sur le tag Portrait qui apparaît. Tapotez sur “Portrait” lorsque l’option apparaît et voilà, votre photo aura désormais l’effet bokeh, sans avoir eu besoin d’utiliser le mode Portrait au départ.

Bien sûr, les outils d’édition habituels du mode Portrait sont toujours disponibles depuis le bouton Édition. Vous pouvez ajuster le niveau de flou en tapotant sur le bouton f-stop et déplacer le slider à la position désirée. Avec iOS 17 arrive aussi la possibilité de changer la mise au point sur une zone différente d’une photo en Portrait. Si vous voulez conserver le sujet flou pour faire le point sur quelque chose à l’arrière-plan, tapotez sur ce quelque chose et la mise au point changera – cette fonction est disponible sur les iPhone 13 et plus récents -.

La plupart des utilisateurs voudront avoir cette fonctionnalité activée, dans la mesure où cela n’affecte pas le résultat final des photos standard et offre la possibilité de passer en mode Portrait a posteriori. Cependant, les données supplémentaires stockées prennent de la place sur l’appareil – et le cloud si vos photos y sont synchronisées -. Autrement dit, en désactivant l’option, vos photos standard occuperont bien moins de place.

Pour désactiver les Portraits en mode Photo, ouvrez les Réglages > Appareil Photo, puis tapotez sur le bouton à côté de Portraits en mode Photo”.