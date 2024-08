L’application streaming de Xbox débarque sur davantage d’appareils Fire TV

La dernière mise à jour en date offre aussi une intégration plus poussée de Discord.

TL;DR Mise à jour d’août de Xbox : nouveaux ajouts et modifications.

Extension de l’application de streaming Xbox sur davantage d’appareils Fire TV.

Amélioration de l’intégration de Discord et options avancées de personnalisation des contrôleurs.

Mise à jour de Xbox : nouveautés stimulantes pour les gamers

La tant attendue mise à jour d’août pour Xbox a vu le jour, apportant son lot de corrections et de nouvelles fonctionnalités. Plus intéressant encore, l’application de streaming Xbox est désormais accessible sur davantage de dispositifs Fire TV, offrant une plus grande accessibilité aux amateurs de jeux en streaming.

Compatibilité élevée avec Fire TV

Initialement disponible pour Fire TV Stick 4K Max (2nde génération) et Fire TV Stick 4K (2nde génération), l’application de streaming Xbox est désormais compatible avec les versions antérieures de ces appareils, ainsi qu’avec le Fire TV Cube (3ème génération). A noter cependant, cette nouvelle aventure nécessite un abonnement à Game Pass.

Intégration solide de Discord

Xbox a renforcé l’intégration de Discord à ses consoles. Désormais, les utilisateurs seront informés lorsqu’un ami joue, discute ou diffuse, facilitant ainsi le partage d’expériences de jeu ou le visionnage d’une diffusion. Le tout peut se faire directement à partir de la console, sans la nécessité d’utiliser l’application Discord sur PC ou mobile. Une fonctionnalité additionnelle permettant de diffuser directement le gameplay sur Discord a également été intégrée.

Personnalisation des manettes et des téléchargements

La mise à jour a introduit de nouvelles options de personnalisation pour les manettes. En particulier, la fonction « toggle hold » pour la manette Elite Wireless Controller Series 2 et la Xbox Adaptive Controller. Lorsqu’elle est activée, cette fonction envoie une série d’inputs consécutifs similaire aux anciens boutons ‘turbo’, mais sans nécessiter de maintenir le bouton enfoncé.

En outre, une fonctionnalité permet désormais de personnaliser les téléchargements, offrant à l’utilisateur une plus grande autonomie dans la gestion de son espace disque dur. Cette option permet de télécharger uniquement les éléments nécessaires pour jouer au jeu.

La mise à jour est en cours de déploiement et devrait atteindre tous les utilisateurs d’ici à la fin de la semaine. Elle s’applique aux consoles Xbox One, Xbox Series X et Xbox Series S.