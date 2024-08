Dernières nouveautés de Microsoft : le joystick adaptatif Xbox pour une accessibilité renforcée

Microsoft propose également des capuchons de joystick imprimables en 3D et s'est associé avec 8BitDo et ByoWave pour d'autres accessoires.

TL;DR Microsoft développe des manettes adaptatives pour gamers en situation de handicap.

Des accessoires 3D imprimables personnalisables pour les manettes Xbox sont annoncés.

Des partenariats avec d’autres entreprises offrent encore plus d’options pour une expérience de jeu inclusive.

Microsoft : En route vers l’accessibilité dans le jeu vidéo

Environnement inhérent à notre société contemporaine, le monde du jeu vidéo ne cesse de s’ouvrir à tous. L’un des acteurs majeurs de cette industrie, Microsoft, s’efforce d’élargir l’accessibilité de ses consoles Xbox pour les gamers en situation de handicap.

Joystick adaptatif Xbox : L’innovation au service de tous

Pour satisfaire un besoin clairement exprimé par de nombreux gamers d’avoir un « joystick abordable », Microsoft a dévoilé le joystick adaptatif Xbox. Ce dernier se caractérise par ses quatre entrées de boutons personnalisables, sa fonctionnalité de mappage pour plus de boutons et sa polyvalence grâce à sa capacité à se connecter aussi bien à une manette adaptative Xbox qu’à la console elle-même. Il peut également être utilisé avec une manette Xbox standard grâce à l’Assistant manette Xbox. De plus, ce joystick bénéficie d’un filetage d’un quart de pouce pour le montage, un atout pour sa polyvalence. Prévu pour début 2025, il coûtera seulement 30$.

Des adaptations 3D pour une meilleure prise en main

Afin de répondre aux besoins de ceux qui ont du mal à manipuler les manettes standard de Xbox, « Microsoft met à disposition des fichiers imprimables en 3D pour des accessoires personnalisables. » Différentes formes sont proposées, de la plaque à la sphère, en passant par le pic étroit et le « tirer ». Vous avez même la possibilité d’ajouter des matériaux comme l’argile ou le plastique moulable à une base personnalisée. Bien entendu, vous aurez besoin d’une imprimante 3D ou d’un service professionnel pour les imprimer.

Des alliances pour une expérience de jeu plus inclusive

En plus de ses propres innovations, Microsoft s’est associé à 8BitDo pour créer la manette Lite SE 2.4G sans fil qui dispose de tous les inputs sur sa surface supérieure. Cette manette offre des boutons à faible résistance et des joysticks à effet Hall très sensibles. Il comprend également une natte en silicone antidérapante pour assurer une meilleure stabilité et les très prisés Super Boutons d’8BitDo. La société a également révélé la manette modulable ByoWave Proteus, qui offre plus de 100 millions de combinaisons de pièces « snap and play » pour une personnalisation en fonction de vos besoins. Les ambitions de Microsoft dans le domaine de l’accessibilité semblent claires : offrir une expérience de jeu inclusive à tous les amateurs de jeux vidéo. Une belle initiative que nous suivrons avec attention.