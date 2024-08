« Indiana Jones et le Cercle ancien » débarque sur Xbox et PC le 9 décembre et sur PS5 au printemps 2025

Après de nombreuses tergiversations sur le lancement de la PS5, la confirmation est enfin là.

Xbox n’a pas l’obligation de sortir le jeu sur PS5 ou toute autre plateforme.

Le jeu est également prévu pour la PlayStation 5, mais uniquement au printemps 2025.

Bonne nouvelle pour les fans de l’aventurier le plus célèbre de l’histoire du cinéma, Indiana Jones revient dans un nouveau jeu vidéo, baptisé Indiana Jones et le Cercle ancien. Celui-ci sera lancé le 9 décembre sur Xbox Series X/S et PC.

Une sortie plus tardive sur PlayStation 5

La plateforme de Sony devra cependant patienter avant de pouvoir proposer le jeu à ses utilisateurs. En effet, la sortie de « Indiana Jones et le Grand Cercle » sur PlayStation 5 est prévue pour le printemps 2025.

Microsoft, qui possède Xbox, a suscité de nombreuses spéculations quant à la sortie du jeu sur d’autres consoles. Bien que de nombreuses rumeurs aient circulé, le jeu restera une exclusivité Xbox pendant une certaine période.

Une situation mise au clair

Il est important de noter que Microsoft n’a aucune obligation de sortir Indiana Jones et le Cercle ancien sur PS5 ou toute autre plateforme. Cette situation est tout à fait distincte de l’acquisition controversée d’Activision Blizzard par Microsoft, où la firme est légalement tenue de sortir de nouveaux titres comme Call of Duty : Black Ops 6 sur des consoles concurrentes.

Aperçu du jeu

Pour donner un avant-goût du jeu à ses utilisateurs, un aperçu de 30 minutes non interactif a été diffusé. Indiana Jones affronte les nazis à coups de poings et de gifles, dans ce qui promet d’être une aventure palpitante. Nous avons hâte de voir ce que le jeu a à offrir.