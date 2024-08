Comment suivre la soirée d’ouverture de la Gamescom 2024 ?

Le coup d'envoi de l'événement sera donné le 20 août, à 20h, heure française.

TL;DR Gamescom 2024 arrive avec de nouvelles annonces de jeux.

Geoff Keighley et Eefje « sjokz » Depoortere animent la cérémonie d’ouverture.

Des jeux comme Indiana Jones, Monster Hunter, et Dune Awakening seront présentés.

Gamescom 2024 : la plus grande fête du jeu en Europe

Plus grand que jamais, Gamescom 2024 ouvrira en grand ses portes. Propulsant Cologne, en Allemagne, au premier plan de l’industrie du jeu, la salle d’exposition acclamera les géants du monde virtuel venus de plus de 60 pays. Détrônant E3 en importance, Gamescom est désormais l’événement incontournable pour tout amateur de jeux.

Ouverture en grandes pompes

Le coup d’envoi sera donné le mardi 20 août par une présentation en soirée riche en excitation. Les amateurs de jeux du monde entier seront aux aguets, suivant assidûment les nouvelles annonces de jeux, les bandes-annonces, les séquences de gameplay et d’autres surprises qui pimenteront l’événement. Parmi ces surprises, des caméos de célébrités légèrement maladroits, mais inévitables, pourront être vus.

Un duo dynamique aux commandes

Comme à son habitude, le pilier de l’industrie, Geoff Keighley, dirigera les festivités de l’Opening Night Live. Pour apporter une nouvelle dimension à cet événement, il sera rejoint par l’incomparable Eefje « sjokz » Depoortere, une véritable icône du commentaire d’e-sports, qui co-animera la cérémonie.

Des jeux prometteurs à l’horizon

Un certain nombre de jeux passeront sous les projecteurs, dont Indiana Jones et le Cercle ancien et Monster Hunter Wilds, tous deux présentant un nouvel aperçu. Aussi, une session de jeu de Call of Duty: Black Ops 6 préservera l’engouement des fans. D’autres titres tels que Marvel Rivals et Dune Awakening révéleront des nouveautés et mises à jour. Tandis que Civilization VII tiendra sa première mondiale de gameplay. Enfin, Tarsier Studios, créateurs de Little Nightmares I et II, participeront également à l’événement avec leur prochain jeu.

Ne manquez pas cette occasion de suivre le futur du secteur du jeu. Rendez-vous ici pour suivre l’événement le 20 août à partir de 20h, heure française.