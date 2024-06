Black Ops 6 pourrait être le plus gros Call of Duty jamais créé (mais de la pire manière)

Avec ses 309,85 Go nécessaires à l'installation, Call of Duty: Black Ops 6 se profile comme l'opus le plus volumineux de la franchise.

Call of Duty: Black Ops 6 va prendre de la place

Le dernier opus de la célèbre franchise Call of Duty, Black Ops 6, fait déjà couler beaucoup d’encre. Non pas tant pour son gameplay, sa campagne ou ses zombies, mais pour la quantité d’espace de stockage nécessaire pour l’installer et y jouer. Avec un poids monstrueux de 309,85 Go, il s’agit sans conteste du plus gros jeu de la saga à ce jour.

Une taille qui fait débat

Cette taille colossale a suscité une vague de protestations parmi les fans. Beaucoup d’entre eux estiment qu’il est difficile de justifier la libération d’autant d’espace sur leur console ou leur PC pour un seul jeu. Si des optimisations pourraient réduire cette taille dans les prochains mois, la réduction ne devrait pas être significative.

Les raisons d’un tel poids

Plusieurs hypothèses sont avancées pour expliquer cette inflation. D’une part, les trois modes de jeu (multijoueur, zombies et campagne) étant développés séparément, chacun occupe l’espace d’un jeu individuel. D’autre part, certains au sein de la communauté Call of Duty estiment que les textures plus réalistes de Call of Duty: Black Ops 6 ne sont pas compressées, ce qui augmenterait la vitesse d’affichage des images.

Un lancement attendu

Dévoilé lors du Xbox Showcase, Call of Duty: Black Ops 6 sortira le 25 octobre prochain. Il sera disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. Ce lancement est particulièrement attendu par Microsoft, qui mise beaucoup sur ce nouvel opus.