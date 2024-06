“Call of Duty: Black Ops 6” nous ramènera aux années 90 à partir du 25 octobre

Une campagne complète est prévue, avec le retour de l'emblématique système de Prestige et des Zombies basés sur les tours. Est-ce que cela éveille votre curiosité ?

Tl;dr Black Ops 6 a une campagne complète située dans les années 1990.

Les lieux de l’intrigue incluent le Moyen-Orient, l’Europe du Sud, la Russie et les États-Unis.

Les développeurs mettent en avant l'”omnimouvement”, un nouveau système de mouvement.

Le lancement est prévu le 25 octobre 2024, sur plusieurs plateformes, mais pas sur Nintendo Switch.

Black Ops 6 : Retour aux origines avec une campagne dans les années 90

Préparez-vous pour un régal ludique année 90 avec le tant attendu Black Ops 6 de Treyarch. Fortement ancré dans une époque post-guerre froide, son univers narratif est un délice pour les amoureux de l’histoire. Les développeurs chez Raven Software nous promettent des missions palpitantes à travers le monde, mélangeant furtivement jeu d’espionnage et action tête-bêche.

L’histoire vous emmène autour du globe

Des intrigues qui vous plongeront au cœur du Moyen-Orient, du sud de l’Europe, de la Russie et des États-Unis. Si cela ne suffisait pas à satisfaire votre soif d’aventure, les personnages bien-aimés Frank Woods et Russel Adler sont de retour pour cette sixième édition.

Nouveauté chez les développeurs : l’Omnimouvement

Mais Black Ops 6 n’est pas seulement une porte ouverte sur le passé. Treyarch surprend cette fois avec une innovation majeure dans le gameplay : l’Omnimouvement. Un concept qui, comme son nom le laisse entendre, vise à libérer les joueurs des déplacements linéaires et restrictifs. Ce système enchaîne avec fluidité sprint, glissade et plongeon dans n’importe quelle direction, offrant ainsi une liberté de mouvement inédite.

J-31 pour le lancement tant attendu

Marquez bien la date dans vos agendas : le 25 octobre 2024 marquera le lancement officiel de ce joyau du jeu vidéo. Soyez prêts, car Black Ops 6 arrive en grande pompe sur vos PC (Battle.net, Microsoft Store et Steam), Playstation 4 et 5 ainsi que sur les consoles Xbox One et Series. En revanche, les détenteurs de Nintendo Switch devront faire une croix dessus, la console n’étant pas assez puissante pour supporter le jeu.

Voilà tout ce que vous devez savoir sur Black Ops 6 ! Restez connectés pour plus d’informations et préparez-vous pour un voyage inoubliable dans le temps.