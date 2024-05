Call of Duty: Black Ops 6 débarquera sur le Xbox Game Pass le jour de sa sortie !

Le teaser de l'action en direct laisse entrevoir un contexte de guerre du Golfe. Qu'implique cette ambiance de conflit pour la suite du scénario ?

Tl;dr Microsoft prévoit d’intégrer Activision Blizzard à Game Pass.

Le jeu Call of Duty: Black Ops 6 sera disponible sur Game Pass.

Microsoft s’attend à une augmentation des membres Game Pass.

Une bande-annonce du jeu laisse entendre un contexte de guerre du Golfe.

Rapprochement stratégique entre Microsoft et Activision Blizzard

Microsoft tend progressivement à intégrer les titres d’Activision Blizzard sur sa plateforme de jeux vidéo en cloud, le Game Pass. Précédemment, c’est le célèbre Diablo IV qui y a fait son apparition.

Call of Duty: Black Ops 6, un test pour Microsoft

La firme annonce à présent l’arrivée d’un autre jeu très attendu, “Call of Duty : Black Ops 6”. Ce nouvel opus de la populaire franchise de jeux de guerre sera directement disponible sur Game Pass, lors de son lancement prévu pour cette année.

Microsoft assure ainsi prendre des risques. En effet, historiquement, chaque nouveau titre de Call of Duty est devenu le jeu le plus vendu de l’année, quasiment sans exception. En conséquence, on s’attend à une baisse des ventes directes de Black Ops 6 pour Xbox et PC.

Malgré les risques, des bénéfices à prévoir

Pourtant, Microsoft reste optimiste. L’entreprise prévoit une augmentation significative du nombre d’abonnés à Game Pass grâce à l’arrivée de ce nouveau jeu. De plus, elle générera toujours des revenus à travers les microtransactions, les ventes de la version PlayStation (et peut-être même Nintendo Switch).

Un aperçu de Black Ops 6

Récemment, un trailer de Black Ops 6 a été dévoilé, ajoutant de l’excitation à l’enthousiasme déjà généré. Avec des figurations de Bill Clinton, Margaret Thatcher, George H.W. Bush et Saddam Hussein, le trailer donne du poids aux rumeurs évoquant un cadre géopolitique précis pour ce nouvel opus : la guerre du Golfe. Le 9 juin, lors d’un événement Xbox, le voile sera levé sur Call of Duty: Black Ops 6.