Call of Duty sur le Xbox Game Pass : une grave erreur pour Microsoft ?

La décision de Microsoft de proposer Call of Duty sur le Xbox Game Pass pourrait se retourner contre eux, avec des implications financières et concurrentielles non négligeables.

La modification possible des tarifs d’abonnement au Xbox Game Pass suite à cette décision pourrait entraîner une baisse des abonnements.

L’arrivée de Call of Duty sur le Xbox Game Pass pourrait cependant augmenter la valeur de ce dernier.

Les perspectives pour Microsoft en 2024 sont prometteuses, malgré les difficultés actuelles.

Un choix risqué pour Microsoft

Il est prévu que le célèbre jeu vidéo Call of Duty fasse son apparition sur le Xbox Game Pass. Pourtant, cette décision pourrait s’avérer être un risque financier pour la marque Xbox. En effet, il n’est pas certain que les abonnements au Xbox Game Pass augmentent suite à cette intégration. De plus, le contexte actuel est marqué par des difficultés économiques dans le secteur du jeu vidéo, avec de nombreuses fermetures de studios et des licenciements.

Les conséquences potentielles

Jusqu’à présent, les jeux Call of Duty étaient disponibles uniquement à l’achat individuel, avec un coût de 70 dollars pour les titres les plus récents. Le choix d’intégrer ces jeux au Xbox Game Pass pourrait donc avoir des conséquences financières pour l’entreprise. En effet, l’industrie du jeu vidéo est actuellement en proie à des licenciements massifs et des fermetures de studios. De plus, la fidélité des fans de Call of Duty, qui achètent chaque nouvel opus dès sa sortie, pourrait ne pas se traduire par une augmentation du nombre d’abonnements au Xbox Game Pass.

Vers une modification du Xbox Game Pass ?

Dans ce contexte, Microsoft envisage de modifier les tarifs d’abonnement au Xbox Game Pass, anticipant une possible baisse des revenus. Cependant, cette stratégie pourrait entraîner une baisse des abonnements si les prix augmentent trop. Malgré tout, l’ajout de Call of Duty au Xbox Game Pass pourrait augmenter la valeur de ce dernier et attirer de nouveaux abonnés. De plus, les modes multijoueur et en ligne du jeu pourraient inciter les joueurs à maintenir leur abonnement actif, générant ainsi des bénéfices.