Gamescom 2023 : Microsoft dévoile son programme

L'éditeur américain Microsoft sera présent à la Gamescom 2023 du 24 au 27 août prochain au Hall 8 du Koelnmesse (entrée Nord), le parc des expositions de Cologne.

A l’absence d’une conférence comme à l’E3 2023, plus d’une trentaine de jeux attendent les joueurs sur le stand de Microsoft à la Gamescom 2023 (le plus grand de son histoire), répartis sur plus de 150 bornes. Des séances photos et des expériences interactives, ainsi qu’un théâtre de 300 places spécialement construit pour l’occasion, seront également de la partie.

Hey @gamescom, we're headed your way with… 🎁Our Largest Booth Yet

🎮The latest Console & PC Games

🎥Live streams direct from the show floor, Xbox FanFest, and more! Get all the details: https://t.co/nKFjakEyRD | #XboxGamescom — Xbox (@Xbox) August 2, 2023

Maxi Graeff, responsable du marketing intégré pour Xbox DACH (Deutschland, Austria & Confœderatio Helvetica), a déclaré :

Nous sommes très heureux de pouvoir rencontrer les joueurs Xbox à la Gamescom à Cologne, en Allemagne, au mois d’août, avec des événements encore plus incroyables et de qualité pour les fans. Ce sont les fans qui font de la Gamescom le plus grand événement de jeu au monde, et nous sommes ravis de vous accueillir cette année avec le plus grand stand que nous ayons jamais eu à la Gamescom. Les participants pourront découvrir un grand nombre de nouveaux jeux passionnants à venir sur Xbox, PC et dans le Xbox Game Pass, ainsi que des opportunités de séances photo exceptionnelles et le retour du Xbox FanFest. Si vous ne pouvez pas vous rendre à Cologne cette année, ne vous inquiétez pas. Nous vous apporterons le stand Xbox directement chez vous, avec des analyses approfondies, du gameplay et des interviews de développeurs et développeuses diffusés en direct pendant les trois jours du salon.

Le programme de Microsoft pour la Gamescom 2023

Xbox Stand : Starfield (Theater Experience/Photo Opportunities), Towerborne (Game stations/Claw Machine), Microsoft Flight Simulator (Game stations), The Elder Scrolls Online : Necrom (Game stations + Community Roundtables/Photo Opportunity), Jusant (Game stations), Infinity Strash : Dragon Quest : The Adventure of Dai (Game stations), Dungeons 4 (Game stations), Under the Waves (Game stations), Broadcast Stage, PC Game Pass Challenge (Info Desk), Ara : History Untold (Theater Experience/Photo Opportunities), Sea of Thieves (Face Paint & Tattoo Spray Ons/Photo Opportunity), Forza Motorsport (Theater Experience/Photo Opportunity), Senua’s Saga : Hellblade II (Face Paint & Tattoo Spray Ons/Photo Opportunity + Meet & Greet), Payday 3 (Game stations), S.T.A.L.K.E.R 2 (Game stations/Photo Opportunity), Sonic Superstars (Game stations), Persona 5 Tactica (Game stations), Party Animals (Game stations), Immortals of Aveum (Game stations), Mortal Kombat 1 (Game stations), Ghostrunner 2 (Game stations), Overwatch 2 (Game stations), Diablo IV (Photo Opportunity), Armored Core VI : Fires of Rubicon (Game stations), Cyberpunk 2077 : Phantom Liberty (Game stations/Photo Opportunity), Another Crab’s Treasure (ID@Xbox | Game station), Headbangers (ID@Xbox | Game station), Lamplighters League (ID@Xbox | Game station), SteamWorld Build (ID@Xbox | Game station), Worldless (ID@Xbox | Game station), Lightyear Frontier (ID@Xbox | Game station), Little Kitty, Big City (ID@Xbox | Game station), Cocoon (ID@Xbox | Game station), Dead Pets (ID@Xbox | Game station), Mineko’s Night Market (ID@Xbox | Game station), Naiad (ID@Xbox | Game station), Botany Manor (ID@Xbox | Game station), Island of Winds (ID@Xbox | Game station), Stumble Guys (ID@Xbox | Game station) et Antstream Arcade (Game station)

Xbox Stream : Trois journées de streaming d’environ 3 heures chacune, en direct du stand Xbox, avec du gameplay, des discussions avec les développeur et des moments avec la communauté

Xbox FanFest : Les fans sont invités à participer à l’événement After-Hours Booth pour un accès anticipé au stand Xbox de la Gamescom, mais aussi à rejoindre l’équipe Xbox et les autres joueurs Xbox à jouer au Trivia FanFest.

Xbox Devcom : Si vous êtes développeur, arrêtez-vous au Community Clubhouse, un centre de networking et de formation gratuite pour tous ceux qui vivent et font vivre la communauté et l’expérience des joueurs. À la devcom, vous aurez également de nombreuses occasions d’apprendre auprès d’experts de studios tels que Niantic, Sega, Next Games, Rovio Entertainment, Supercell et d’autres, sur des sujets tels que l’Assistance et l’Engagement auprès des Joueurs et Joueuses, la Modération, la Gestion de la Communauté, la Connaissance des Joueurs et Joueuses, la Confiance et la Sécurité, et bien plus encore