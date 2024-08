L’éditeur de « PUBG: Battlegrounds » rachète le studio Hi-Fi Rush après sa fermeture par Microsoft

Tango Gameworks poursuit le développement de la licence "Hi-Fi Rush" et envisage des projets futurs.

TL;DR Le développeur de PUBG: Battlegrounds, Krafton, a acquis le studio de jeux Tango Gameworks.

Malgré la fermeture de Tango par Microsoft, Krafton prévoit de maintenir la continuité avec Xbox et ZeniMax.

L’acquisition n’affectera pas les jeux actuels de Tango comme The Evil Within, Ghostwire: Tokyo et Hi-Fi Rush.

Un rayon de soleil dans l’industrie du jeu

Dans un contexte marqué par la fermeture de studios et les licenciements en cascade, un espoir pointe à l’horizon dans le secteur du jeu vidéo. Le studio Tango Gameworks, fermé par Microsoft en mai dernier, vient d’être acquis par Krafton, développeur du célèbre PUBG : Battlegrounds.

Une transition en douceur

L’intention de Krafton, selon un communiqué de presse, est de mener une collaboration actives avec Xbox et ZeniMax pour assurer une transition harmonieuse tout en conservant le fonctionnement habituel chez Tango Gameworks. L’équipe talentueuse pourra ainsi continuer à travailler sur le développement de l’IP Hi-Fi Rush et à explorer de futurs projets.

Une réaffectation après plusieurs fermetures

Suite à l’achat de ZeniMax pour une somme colossale de 7,5 milliards de dollars en 2021, Microsoft a choisi de fermer trois de ses studios, dont Arkane Austin et Alpha Dog Studios. Tango Gameworks, basé à Tokyo et ayant produit des titres notables tels que The Evil Within, Ghostwire Tokyo et le jeu de combat rythmique Hi-Fi Rush, en faisait également partie. Hi-Fi Rush, lancé en 2023 en exclusivité sur Xbox Series X et PC, est très récemment arrivé sur PS5 en mars de cette année.

Un avenir prometteur pour Tango

Krafton assure que cette acquisition n’aura aucun impact sur les jeux actuels de Tango, dont The Evil Within, The Evil Within 2, Ghostwire: Tokyo et Hi-Fi Rush. Créé en 2010 par Shinji Mikami, réalisateur de Resident Evil 4, Tango Gameworks a d’abord été connu pour ses titres horrifiques tels que The Evil Within. Hi-Fi Rush, qui marquait une rupture significative, est devenu un succès critique avec une note parfaite de 10 sur Steam, grâce à son gameplay fluide, captivant et à son style graphique unique.