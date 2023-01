Hi-Fi RUSH : une expérience inédite où le monde bouge au rythme de l’action

Les phases de combat sont synchrones avec la musique dans Hi-Fi RUSH.

Jeu d’action en rythme avec des morceaux sous licence de groupes de rock iconiques, comme Nine Inch Nails et The Black Keys, où chaque pression de touche sur le tempo augmente l’effet des techniques utilisées et l’ambiance générale, comme par exemple des arbres qui se balancent en arrière-plan suite aux coups que subissent les adversaires, Hi-Fi RUSH ne ressemble définitivement à rien de ce que Tango Gameworks a réalisé par le passé.

Les joueurs incarnent Chai, un tire-au-flanc désinvolte et libre, qui nourrit des ambitions de rockstar. Au cours d’une expérience technologique censée lui offrir un nouveau bras robotique, il reçoit un “bonus” inattendu lorsque son lecteur MP3 fusionne avec son système d’alimentation. Et comme si ça ne suffisait pas, l’entreprise responsable de l’opération le qualifie “d’anomalie”, ce qui en fait une cible à recycler… enfin, à éliminer. Poursuivi par une bande de chefs de division maléfiques avec une armée de robots sous leurs ordres, Chai n’a d’autres choix que de se défendre en rythme et avec un groupe d’alliés qui l’aidera à renverser les big boss de l’entreprise.

Un trailer pour Hi-Fi RUSH

Hi-Fi RUSH est exclusivement disponible sur Xbox Series X, Xbox Series S et PC (Steam/Epic Games Store/Microsoft Store). Le Xbox Game Pass propose également la nouvelle licence du studio japonais Tango Gameworks dans son catalogue.