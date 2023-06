Like a Dragon : Infinite Wealth, la suite directe de Yakuza : Like a Dragon

Le studio Ryu Ga Gotoku renomme Yakuza 8 en Like a Dragon : Infinite Wealth pour l'Occident.

Une série d’événements inattendus entraîne le duo d’anciens yakuzas légendaires, Kasuga Ichiban et Kazuma Kiryu, tous les deux jouables, dans une aventure haute en couleur avec Like a Dragon : Infinite Wealth. A noter que la suite directe de Yakuza : Like a Dragon promet de faire découvrir les lieux les plus vastes de l’histoire de la licence, avec notamment le retour d’Isezaki Ijincho à Yokohama.

Un deuxième trailer pour Like a Dragon : Infinite Wealth

Like a Dragon : Infinite Wealth sortira début 2024 sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC (Steam/Microsoft Store).

Durant le RGG Summit Summer 2023, Masayoshi Yokoyama, producteur chez Ryu Ga Gotoku Studio, a précisé que la plage montrée dans la nouvelle vidéo de Like a Dragon : Infinite Wealth, scène tirée du début d’un chapitre, se trouve dans un pays hors du Japon, sans toutefois préciser où. Une courte scène présentant une conversation entre Kazuma Kiryu et Ichiban Kasuga a également été montrée durant l’événement.