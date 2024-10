Black Myth: Wukong génère plus d’un milliard de dollars sur Steam

Le succès monumental de Black Myth: Wukong sur Steam se traduit par des revenus dépassant un milliard de dollars, consolidant la réputation de Game Science.

Tl;dr Game Science a atteint le milliard de dollars de revenus sur Steam avec Black Myth: Wukong.

Black Myth: Wukong s’est vendu à plus de 20 millions d’exemplaires en un mois.

Game Science prévoit de sortir le premier DLC de Black Myth: Wukong en 2025.

Un succès retentissant pour Black Myth: Wukong

Black Myth: Wukong, développé par le studio chinois Game Science, a réalisé un chiffre d’affaires impressionnant sur PC via la plateforme Steam de Valve. En effet, avec plus d’un milliard de dollars de revenus générés, Game Science se positionne parmi les entreprises de jeux les plus rentables sur Steam.

Une popularité fulgurante dès le lancement

Disponible sur PS5 et PC depuis août dernier, Black Myth: Wukong est l’un des jeux les plus réussis de l’année. Il a enregistré des ventes record avec plus de 18 millions d’exemplaires vendus dans les deux semaines suivant son lancement. Au bout d’un mois, le jeu de Game Science a dépassé la barre des 20 millions de copies vendues. Ce succès est principalement dû à une publicité efficace et au bouche à oreille intensive sur les réseaux. Les ventes devraient continuer à croître à un rythme plus lent mais stable, les fans et les nouveaux joueurs attendant avec impatience le premier DLC de Black Myth: Wukong en 2025.

Game Science, un concurrent de taille dans l’industrie vidéoludique

Grâce au succès de Black Myth: Wukong, Game Science a atteint la 12ème place du classement des meilleurs éditeurs/studios sur Steam. Ses revenus sont équivalent à ceux de Rockstar Games et 2K, et le studio chinois est à seulement 100.000 dollars d’égaler Activision et Bandai Namco en termes de revenus générés.

Des projets prometteurs pour Black Myth: Wukong

La croissance massive des revenus de Game Science est de bon augure pour l’avenir du studio. En effet, il a entièrement récupéré le coût de développement de Black Myth: Wukong et a réalisé des bénéfices importants. Le premier DLC de Black Myth: Wukong est prévu pour 2025, autour des festivités du Nouvel An chinois. De plus, un deuxième contenu téléchargeable, ainsi qu’une version Xbox Series X|S, sont toujours prévus, si les plans de Game Science se concrétisent l’année prochaine.