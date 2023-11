Les jeux Nintendo de Bandai Namco sont développés par Studio 2 & Studio S

Bandai Namco annonce la création de Studio 2 & Studio S, une filiale exclusivement dédiée aux jeux Nintendo.

Depuis presque une vingtaine d’années, les éditeurs japonais Bandai Namco et Nintendo collaborent sur de nombreuses productions comme Donkey Konga, Star Fox Assault, Mario Arcade, Mario Kart 8, Mario Kart 8 Deluxe, Mario Kart Tour, Mario Sports Superstars, Super Smash Bros for Nintendo 3DS, Super Smash Bros for Wii U, Super Smash Bros Ultimate, New Pokémon Snap ou encore Pokkén Tournament afin de palier les travaux de Sora et HAL Laboratory.

Studio 2 & Studio S produit des jeux Nintendo pour Bandai Namco

Alors que Nintendo a commandé un nouveau jeu d’action en 3D à Bandai Namco, le géant du jeu vidéo et du jouet nippon vient d’annoncer l’ouverture de Studio 2 & Studio S. Focalisée sur les jeux grand public pour les consoles Nintendo, cette nouvelle structure est composée de 152 employés, dont 32% sont de nouveaux diplômés. A noter qu’environ 40% des membres de l’équipe de développement sont des artistes, le reste étant composé de concepteurs et de programmeurs.

Studio 2 & Studio S de Bandai Namco est un studio spécialisé dans les projets de développement sous contrat (…) En tant que groupe de professionnels ne faisant aucun compromis sur la qualité, nous continuerons à produire des titres de classe mondiale à l’avenir. Nous nous réjouissons de pouvoir compter sur les services de créateurs très motivés.