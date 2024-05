Fortnite s’inspire de Fallout, Mad Max et X-Men pour sa nouvelle saison post-apocalyptique

Comme toujours, Epic a réussi à créer un mélange parfaitement synchronisé de références culturelles. Quelle sera leur prochaine grande idée ?

Une saison “Wrecked” pour Fortnite

Le géant du gaming, Epic Games, n’en finit pas de nous surprendre. Dans son objectif d’aligner Fortnite aux tendances culturelles, il introduit avec brio une ambiance post-apocalyptique pour la récente saison de la bataille royale, baptisée “Wrecked”, et ce, après une saison forte, axée sur les dieux et monstres grecs.

Inspirations visibles de Mad Max et Fallout

L’atmosphère de cette saison semble fortement inspirée de Mad Max, compte tenu de l’ambiance désertique et des véhicules modifiés. Une collaboration officielle avec l’univers de Fallout est également à l’honneur. Un personnage à la sauce « wastelander » du célèbre Magneto de X-Men est attendu pour être déverrouillé via des quêtes battle pass en juillet. Ce timing semble en adéquation avec le succès de l’adaptation de Fallout par Prime Video, l’arrivée de Furiosa: A Mad Mad Saga et le regain d’intérêt pour les X-Men des années ’90.

Nouvelles zones d’exploration et véhicules modifiés

Une tempête de sable a balayé l’île, apportant destruction et créant une nouvelle biomasse au sud, appelée le “Wasteland”. Les joueurs auront trois nouvelles zones à explorer, à savoir la raffinerie Redline Rig, l’arène automobile Nitrodrome et Brutal Beachhead, où résidera un boss du nom de Megalo Don.

Pour renforcer l’aspect post-apocalyptique, les véhicules pourront être équipés de tourelles et de pare-chocs à pointes. Les joueurs auront même le choix de détourner l’un des deux War Buses qui patrouillent sur l’île, équipés de canons et d’une impulsion EMP qui endommage les boucliers adverses.

Collaboration avec l’univers Fallout

Pour finir, notons l’inclusion de la fameuse boisson Nuka-Cola de la franchise Fallout, qui peut être consommée pour récupérer de la santé et des boucliers avec le temps. De plus, les joueurs pourront débloquer une skin d’armure de puissance T-60 grâce au battle pass. Cette nouvelle saison, passionnante et audacieuse, promet à tous les fans une expérience mémorable et se déroulera jusqu’au 16 août.