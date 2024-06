Sortie du remaster de “Lollipop Chainsaw” le 25 septembre

Le premier trailer du jeu "Lollipop Chainsaw RePop", attendu pour l'automne, a été dévoilé par Dragami Games.

Lollipop Chainsaw RePop : Le retour d’un classique qui divise

L’éditeur Dragami Games a récemment annoncé un événement que personne n’attendait : le retour de Lollipop Chainsaw, le jeu culte qui suscite tant d’amour que de haine. Privé de son remake intégral attendu, le titre est de retour le 25 septembre prochain, dans une version remastérisée qui sera disponible sur PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch et Steam.

Le même jeu, la même polémique

Sorti en 2012, ce jeu d’action spectaculaire avait conquis une certaine audience avec son héroïne, Juliet, une pom-pom girl capable de repousser une apocalypse de zombies. Malgré les années, les controverses qui ont entouré sa sortie n’ont pas perdu en intensité. En effet, de nombreux fans craignaient que le style trash et outrancier du jeu soit censuré pour s’adapter aux sensibilités contemporaines.

Le choix du joueur : un compromis innovant

Il semble que Dragami Games ait trouvé une solution pour satisfaire les deux camps : selon “le communiqué de l’annonce”, RePop préservera l’histoire originale tout en améliorant certains aspects du gameplay. Le jeu proposera un mode Original, fidèle au titre de 2012, et un mode RePop avec moins de violence et des effets visuels ancrés dans le pop-art. Ainsi, les joueurs pourront vivre l’expérience Lollipop Chainsaw sous l’angle qui leur convient le mieux.

Un espoir pour le jeu vidéo

Lollipop Chainsaw n’est peut-être pas le jeu du siècle, mais son retour est emblématique. Il montre que même les titres les plus controversés peuvent trouver un second souffle. Tout est une question de respect du public d’origine et d’adaptation aux valeurs actuelles, une finesse que semble avoir appris Dragami Games. L’attente est vive pour voir si Lollipop Chainsaw RePop fera mieux que son prédécesseur.