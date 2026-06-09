Persona 6 : un teaser qui ne montre presque rien

Atlus a enfin montré Persona 6 au Xbox Games Showcase. Premier teaser, zéro personnage, aucune date, mais un vrai signal pour la suite.

En bref Atlus a dévoilé Persona 6 par le biais d’une bande-annonce très minimaliste.

Persona 6 est prévu sur PS5, Xbox Series X|S et PC.

Une sortie en 2027 est évoquée avec un possible chevauchement avec le remake de Persona 4.

Un cimetière, une tempête, et puis rideau. Voilà comment Atlus a choisi de révéler Persona 6 au Xbox Games Showcase 2026. C’est très court, presque frustrant, mais l’essentiel est là, le jeu existe enfin officiellement.

Un teaser minuscule, mais c’est bien Persona 6

La première bande-annonce ne montre aucun des personnages du jeu. Pas un visage, pas un bout de casting, rien. À la place, on aperçoit ce qui ressemble à un cimetière en plein orage, avant une fin de teaser sans fenêtre de sortie.

Ce qu’on sait, en revanche, c’est les plateformes. Persona 6 arrivera sur PS5, Xbox Series X|S et PC. C’est peu, mais pour une annonce qu’on attend depuis des années, ça suffit à faire du bruit.

Une longue attente depuis Persona 5

Depuis l’arrivée de Persona 5 en 2017, les fans réclamaient logiquement une suite. Et pendant ce temps-là, Atlus n’est pas resté immobile. Le studio japonais a sorti plusieurs projets, certains totalement inédits comme Metaphor: ReFantazio, d’autres construits sur l’héritage maison, comme le remake de Persona 3.

Bon, tout le monde savait qu’un jour ou l’autre, Atlus reviendrait au vrai plat principal. Il fallait juste attendre. Longtemps. Très longtemps.

Une année folle pour la licence

Si de précédents leaks disent vrai, Persona 6 pourrait sortir l’an prochain. Ce qui ouvrirait un scénario assez massif pour la série, puisque le remake de Persona 4 est lui déjà prévu pour février 2027.

Du coup, 2027 pourrait voir débarquer deux jeux de la franchise Persona la même année. Sur le papier, c’est potentiellement la plus grosse année jamais vécue par la licence. Et pour une saga qui sait faire monter la sauce, ça pèse lourd.

Pourquoi il ne faut pas attendre des détails tout de suite ?

Il y a quand même un indice dans le calendrier. Si Persona 4 Revival sort avant Persona 6, Atlus pourrait très bien garder le silence sur son épisode principal encore un moment, histoire de laisser d’abord le remake prendre sa place.

Bref, cette révélation change tout et presque rien à la fois. On a enfin l’officialisation que les fans attendaient, mais pas encore de date, pas encore de héros, pas encore de vraie vision du jeu. Juste une promesse. Et pour l’instant, il va falloir s’en contenter.