Des débuts impressionnants pour Metaphor: ReFantazio

Lancé en grande pompe sur PS5, PS4, Xbox Series X|S et PC, Metaphor: ReFantazio a franchi le cap impressionnant d'un million de ventes dès son premier jour, devenant ainsi le jeu Atlus au lancement le plus rapide de l'histoire. Ce succès fulgurant témoigne d’un fort engouement pour cette nouvelle licence du célèbre studio de RPG.

Tl;dr Metaphor: ReFantazio bat le record de joueurs simultanés de la franchise Persona sur Steam.

Il surpasse le précédent record détenu par Persona 3 Reload avec plus de 60.000 joueurs.

Metaphor: ReFantazio a enregistré plus d’un million de ventes à l’échelle mondiale dès son lancement.

Un démarrage record pour Metaphor: ReFantazio

Metaphor: ReFantazio, la nouvelle licence du studio japonais Atlus, connaît un démarrage exceptionnel sur consoles ainsi que sur la plateforme Steam de Valve. En dépassant le record de joueurs simultanés de la franchise Persona, Metaphor: ReFantazio affiche d’ores et déjà un succès retentissant.

Metaphor: ReFantazio, un RPG pas comme les autres

À l’instar de la série Persona, Metaphor: ReFantazio est un jeu de rôle qui met l’accent sur la création de relations sociales, la gestion du temps et des combats dynamiques au tour par tour. Mais contrairement à Persona, qui se déroule dans un univers urbain fantastique, Metaphor: ReFantazio nous emmène dans un univers heroic-fantasy, ce qui a rapidement captivé les fans. Après avoir été révélé en 2017 sous le nom de Project Re Fantasy, Metaphor: ReFantazio a fait une entrée fracassante en 2024, pulvérisant l’un des records de la franchise Persona sur Steam.

Des chiffres qui parlent d’eux-mêmes

Selon les données récentes de SteamDB, le lancement de Metaphor: ReFantazio est officiellement l’un des plus importants jamais connus par Atlus sur Steam, avec plus de 60.000 joueurs simultanés lors de la période de lancement. Ce chiffre dépasse le précédent record établi par Persona 3 Reload, sorti plus tôt en 2024. Metaphor: ReFantazio a ainsi surpassé le pic de joueurs de Persona 3 Reload d’environ 17.000 joueurs.

Un succès mondial

Au-delà de Steam, Metaphor: ReFantazio a réalisé un impressionnant exploit dès le premier jour, en vendant plus d’un million d’exemplaires à travers le monde. Ce chiffre tient compte des ventes numériques et physiques sur toutes les plateformes, ce qui est remarquable pour une nouvelle licence. Si ces chiffres sont exacts, alors plus de la moitié des ventes proviennent de la version PC. De nombreux joueurs et critiques ont salué Metaphor: ReFantazio, le qualifiant de meilleur RPG d’Atlus. Bien que ce nombre devrait continuer à croître avec le temps, c’est déjà une performance impressionnante pour Metaphor: ReFantazio.