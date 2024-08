Valve dévoile enfin officiellement son prochain jeu, « Deadlock », via une page Steam épurée

Le futur jeu de tir multijoueur, qui n'est plus un secret depuis quelque temps déjà, est actuellement en phase de développement préliminaire.

TL;DR Valve confirme le développement de Deadlock, un shooter MOBA.

Le jeu est encore en développe, accessible uniquement sur invitation.

Tyler McVicker compare Deadlock à Counter-Strike ou Dota.

Dans le monde du gaming, les bruits de couloir et les spéculations sur les prochains gros titres font partie du quotidien. Cet été, une rumeur persistante agitait la sphère vidéoludique : le développement par Valve d’un nouveau jeu, un shooter MOBA nommé Deadlock.

Une confirmation attendue

Des milliers de personnes auraient déjà eu l’occasion de s’y essayer, avec des captures d’écran et des vidéos de gameplay fuitées ici et là. Toutefois, la maison mère restait étonnamment discrète. Cette ère de silence s’est enfin terminée avec la confirmation officielle de l’existence de Deadlock via la page Steam du jeu. Le jeu est précisément décrit comme étant en « développement préliminaire » et actuellement entre les mains des testeurs.

Un accès limité

Pour l’heure, le titre reste toutefois très mystérieux. En effet, on relève l’absence d’une date de sortie, d’une fenêtre de lancement ou de détails concrets sur son gameplay. En outre, Deadlock demeure pour l’instant accessible uniquement sur invitation.

Des attentes élevées

Cependant, un certain emballement est notable autour de ce titre. En effet, Tyler McVicker, célèbre YouTuber et observateur avisé des productions Valve, a déjà placé la barre très haut. Il a décrit Deadlock comme étant censé être « le prochain grand jeu compétitif de Valve », le positionnant ainsi au même niveau que des jeux iconiques tels que Counter-Strike ou Dota. Voilà qui ne manque pas de susciter une certaine impatience chez les joueurs, avec, en filigrane, l’espoir de voir de nouveaux éléments concernant Deadlock émerger prochainement.

Évidemment, ces déclarations sont à prendre avec prudence. Toutefois, elles mettent en lumière la volonté de Valve de continuer à apposer son empreinte sur le paysage du jeu compétitif. L’avenir nous dira si Deadilock sera à la hauteur des attentes.