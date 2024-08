Deadlock de Valve atteint les 40.000 joueurs sur PC

Deadlock est un jeu de tir multijoueur dynamique où les joueurs s'affrontent dans des combats intenses avec des mécanismes de jeu innovants. Il se distingue par son ambiance mystérieuse et ses mécaniques de jeu uniques, offrant une expérience captivante et stratégique.

Tl;dr Deadlock attire l’attention malgré l’absence d’une annonce officielle.

Il compte plus de joueurs que la plupart des jeux AAA.

Deadlock requiert invitation spéciale pour y jouer.

Valve garde le secret sur son existence et son lancement.

Deadlock, un succès non annoncé

Le monde du jeu vidéo est en émoi devant un phénomène inédit : Deadlock, un jeu qui n’a pas encore été officiellement annoncé par son créateur, Valve, attire l’attention des amateurs du genre. Ce jeu de tir à la première personne, où deux équipes de six joueurs s’affrontent, est devenu un véritable objet de fascination.

Une popularité incontestable

Même les jeux AAA, la catégorie reine des jeux vidéo, pâlissent en comparaison de ce mystérieux Deadlock. En effet, le nombre de joueurs atteint des sommets impressionnants, avec un pic à 44.512 joueurs selon SteamDB. C’est plus que le pic de 24 heures de Helldivers 2 (29.634 joueurs) et bien plus que le pic de Suicide Squad: Kill The Justice League (13.459 joueurs).

Un accès restreint et mystérieux

Comment expliquer un tel engouement pour un jeu encore dans l’ombre ? L’accès à Deadlock est pour l’instant réservé à une poignée d’élus, invités par Valve ou par un autre joueur déjà invité. Plusieurs milliers de personnes ont donc reçu cette précieuse invitation, sans qu’on sache exactement sur quels critères. Valve garde le mystère entier, alimentant ainsi la curiosité et l’enthousiasme autour de Deadlock.