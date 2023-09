Unicorn Overlord, le renouveau du RPG tactique fantastique

Atlus et Vanillaware dévoilent Unicorn Overlord.

Dans Unicorn Overlord, les joueurs vont parcourir un monde vibrant, assembler des unités et les diriger dans des batailles animées de manière unique, accomplir des actes héroïques et gagner en renommée à travers les cinq nations et construire une grande armée avec plus de 60 personnages uniques, des humains aux elfes en passant par des bêtes gigantesques et des anges célestes.

Un trailer pour Unicorn Overlord

Unicorn Overlord sera disponible le 8 mars 2024 sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et Nintendo Switch.

En plus d’une édition standard avec un jeu au format physique, l’édition collector d’Unicorn Overlord comprendra un coffret premium, une bande originale 16 bits (deux disques avec dix titres), un artbook de 132 pages, un jeu de cartes original (239 cartes, des jetons et des marqueurs) et le pack de blasons Atlus X Vanillaware, un DLC de précommande qui permettra de personnaliser le drapeau de l’Armée libératrice avec des emblèmes tirés d’Odin Sphere, de Dragon’s Crown et de 13 Sentinels : Aegis Rim.