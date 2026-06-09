Fable : le retour à Albion est fixé au 23 février 2027

Après des mois de flou et un report acté, Fable a désormais une vraie date de sortie. Le reboot arrivera début 2027 sur Xbox, PC, PS5 et Game Pass.

En bref Fable est officiellement daté au 23 février 2027.

Microsoft a dévoilé une nouvelle bande-annonce incluant un nouveau personnage, tout en confirmant la présence du jeu sur Xbox Series X|S, PC et PS5.

Les précommandes sont déjà ouvertes avec un bonus décalé, renforçant l’identité humoristique de la licence.

Après le report qui a fait sauter la fenêtre de l’automne 2026, Microsoft a enfin posé une date précise pour Fable pendant son Xbox Games Showcase 2026. Et franchement, dans un calendrier où pas mal de gros jeux regardent déjà 2026 en coin avant GTA 6, ce décalage de quelques mois a presque quelque chose de respirable.

Le reboot de Fable sort enfin du flou

On savait déjà que le reboot de Fable ne tiendrait pas son ancien rendez-vous de l’automne 2026. Ce qui manquait, c’était le concret. Le voilà, et il a le mérite d’être net, le retour en Albion est désormais calé au 23 février 2027. Pour un jeu attendu depuis aussi longtemps, avoir une vraie case sur le calendrier, c’est déjà beaucoup.

Ce n’est pas une attente infinie non plus. On parle de quelques mois au-delà de la fenêtre initiale, pas d’un grand saut dans le vide. Bon, il faudra encore patienter, mais au moins l’horizon est enfin lisible.

Un nouvel arrivant dans Albion

Avant le Xbox Games Showcase 2026, on savait que Fable ferait au moins une apparition. Avec l’annonce du report juste avant, difficile d’imaginer mieux qu’un simple signe de vie. Finalement, Microsoft a montré une nouvelle bande-annonce du action-RPG et a glissé au passage un nouveau personnage.

Surtout, ce trailer n’a pas servi uniquement à rappeler que le jeu existe. Il a officialisé cette date du 23 février 2027, qui ressemble très fort à la date finale, celle qu’on espère ne plus voir bouger. Vu l’historique du projet, vous comprendrez pourquoi les joueurs attendent cette stabilité avec un petit haussement de sourcil.

Pas d’exclusivité Xbox pour Fable

Le cas Fable est assez parlant de la stratégie actuelle de Xbox. Le jeu est confirmé sur Xbox Series X|S, PC et PS5. Donc non, ce ne sera pas une exclusivité maison, même si son image reste évidemment très liée à l’écosystème Xbox.

L’autre info qui compte, c’est sa présence dans le Game Pass Day One le jour de la sortie. Pour un titre de ce calibre, ça pèse lourd. Ça garantit une visibilité immédiate, même sans passer par la case achat plein pot.

Les précommandes sont déjà ouvertes

Et oui, les précommandes sont déjà lancées. Si vous voulez réserver votre virée en Albion, c’est possible dès maintenant.

Le bonus associé ne fait pas vraiment dans la sobriété, avec un pack de contenu qui inclut notamment un Chicken Suit. Un costume de poulet, donc. Absurde, un peu ridicule, totalement dans l’esprit. Et quelque part, ça aussi, c’est très Fable.