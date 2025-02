Fable retardé à 2026 : Microsoft veut éviter la précipitation

Initialement prévu pour 2025, le reboot de Fable voit sa sortie décalée à 2026.

Tl;dr La sortie de Fable est repoussée à 2026.

Fable mettra en scène Humphry, un héros qui doit sauver Albion d’une menace mystérieuse.

Malgré ce report, Microsoft continue de préparer une année riche en sorties de jeux.

Fable prend du retard

Craig Duncan, responsable des Xbox Game Studios, a annoncé le report de Fable dans le dernier épisode du Official Xbox Podcast. Il a expliqué que cette décision vise à garantir une expérience de jeu soignée et fidèle aux attentes des fans. Pour Microsoft, il est essentiel de laisser le temps nécessaire aux développeurs afin de livrer un titre abouti. Même si cette annonce peut susciter une certaine déception, elle traduit une volonté de privilégier la qualité à la rapidité. Craig Duncan se dit pleinement confiant dans le travail de Playground Games. Le studio britannique ambitionne de proposer une version d’Albion plus immersive que jamais. Les joueurs devront donc patienter encore un peu avant de redécouvrir cet univers culte.

Entre tradition et renouveau pour Fable

L’an dernier, Microsoft avait dévoilé un premier aperçu de Fable lors de la conférence Xbox Games Showcase. Cette bande-annonce mettait en avant l’histoire et les personnages du jeu, révélant un protagoniste nommé Humphry. Ce dernier, un ancien héros, devra reprendre du service face à une menace pesant sur Albion. L’univers semble fidèle à l’ADN de la franchise, avec son humour britannique caractéristique. Visuellement, Fable promet d’être l’un des jeux les plus impressionnants de sa génération. Playground Games s’appuie sur son expertise pour offrir des environnements riches et détaillés. Malgré le report, cet aperçu a renforcé l’attente des joueurs.

Un studio de renom aux commandes

Le reboot de Fable est entre les mains de Playground Games, un studio réputé pour son travail sur la franchise Forza Horizon. Connu pour son savoir-faire technique et son souci du détail, Playground Games promet une version d’Albion plus immersive que jamais. Craig Duncan souligne que l’équipe apporte un mélange unique de superbes graphismes, d’un gameplay soigné et d’un humour britannique fidèle à la série. Ce projet représente un défi de taille pour un studio jusqu’ici spécialisé dans les jeux de course. Cependant, leur expertise en monde ouvert pourrait donner un nouveau souffle à Fable. Les attentes sont donc élevées pour ce renouveau de la franchise.

Une année chargée pour Microsoft

Malgré le décalage de Fable, Microsoft n’est pas en manque de sorties pour les mois à venir. L’éditeur prévoit de lancer plusieurs titres majeurs, dont South of Midnight, Doom: The Dark Ages, The Outer Worlds 2 et peut-être même Gears of War: E-Day. Cette stratégie permet à Xbox de maintenir une offre variée pour son public en attendant l’arrivée de Fable. De plus, ce report montre que Microsoft privilégie la qualité de ses jeux plutôt que des sorties précipitées. Les joueurs peuvent donc espérer un titre abouti et fidèle à l’esprit de la franchise.