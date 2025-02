Microsoft travaillerait sur une nouvelle manette Xbox avec des fonctionnalités similaires à la Sony DualSense

Il semblerait que Microsoft soit en train de concevoir une nouvelle manette Xbox, dotée de fonctionnalités similaires à celles du DualSense. Voici les informations que nous avons recueillies à ce sujet jusqu'à présent.

Tl;dr Une nouvelle manette Xbox pourrait bientôt voir le jour.

Elle serait équipée de moteurs haptiques avancés et d’une batterie rechargeable.

Sebile, ce serait son nom, communiquerait avec les serveurs cloud via WiFi pour réduire le décalage d’entrée.

La nouvelle manette Xbox en préparation

La prochaine génération de consoles Xbox pourrait encore être à quelques années de nous, mais il semble qu’une manette améliorée soit en cours de développement. Selon le leaker eXtas1s, une nouvelle manette nommée Sebile serait en préparation chez Microsoft.

Des fonctionnalités innovantes

Dans sa dernière vidéo YouTube, eXtas1s a partagé quelques détails sur la Sebile. Il serait équipé de moteurs haptiques avancés pour offrir des réponses texturées similaires à celles de la DualSense de PS5. De plus, « Xbox abandonnerait les piles au profit d’une manette rechargeable », prédit le leaker. Cette décision pourrait s’avérer controversée, car l’un des points forts de la manette Xbox est la possibilité de remplacer rapidement le pack de piles.

La Sebile, une manette pour une console portable ?

La Sebile n’est pas une totale nouveauté. En septembre 2023, il a fuité aux côtés des consoles Xbox Series X et Series S rafraîchies, respectivement surnommées Brooklin et Ellewood. Selon eXtas1s, la Sebile pourrait aussi être « utilisée pour réveiller la manette » et rendre la console portable.

Une meilleure connexion pour moins de latence

eXtas1s a également parlé de la capacité de la Sebile à communiquer avec les serveurs cloud via WiFi, à la manière de Google Stadia. Avec la récente initiative d’Xbox, « Tout est une Xbox », il ne serait pas surprenant que la prochaine manette se concentre sur l’amélioration de la capacité à diffuser des jeux et à réduire le décalage d’entrée. Reste à savoir si la Sebile disposera de joysticks analogiques à effet Hall, et si Microsoft changera ou ajoutera d’autres boutons avec cette nouvelle manette.