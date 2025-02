Forza Horizon 5 débarque sur PS5 au printemps 2025

Après avoir conquis les joueurs Xbox et PC, Forza Horizon 5 ouvre ses portes à la PS5.

Tl;dr Playground Games annonce l’arrivée de Forza Horizon 5 sur PS5 pour le printemps 2025.

La version PS5 de Forza Horizon 5 offrira le même contenu que sur Xbox et PC, avec des packs de voitures et des mises à jour gratuites.

Le cross-play permettra aux joueurs PS5, Xbox et PC de se retrouver ensemble pour des courses et des défis en ligne.

Forza Horizon 5 s’invite sur PS5

Avec près de 900 voitures, plus de 40 mises à jour thématiques et deux extensions majeures, Forza Horizon 5 du studio britannique Playground Games s’est imposé comme une référence du jeu de course en monde ouvert. Jusqu’à présent exclusif aux plateformes Xbox et PC, Forza Horizon 5 prépare son arrivée sur PS5 au printemps 2025, permettant à une nouvelle audience de découvrir les routes magnifiques du Mexique et l’ambiance unique du Festival Horizon.

Une version complète et fidèle

Développée par Panic Button en collaboration avec Turn 10 Studios et Playground Games, cette version PS5 de Forza Horizon 5 proposera le même contenu que sur Xbox et PC. Les packs de voitures déjà sortis, ainsi que les extensions Hot Wheels et Rally Adventure, seront disponibles à l’achat. Les développeurs promettent un portage sans compromis, optimisée pour tirer parti des performances de la PS5.

Un nouveau contenu gratuit pour tous

En parallèle de cette sortie, Playground Games prépare une mise à jour spéciale gratuite : Horizon Realms. Ce nouveau contenu invitera les joueurs à explorer une sélection de mondes évolutifs préférés de la communauté, accompagnés d’autres surprises. Cette initiative vise à enrichir encore davantage l’univers du jeu et à offrir une nouvelle expérience aux pilotes de tous horizons.

Le cross-play pour rassembler les joueurs

Forza Horizon 5 proposera par ailleurs du cross-play entre toutes les plateformes. Ainsi, les joueurs Xbox, PC et PS5 pourront se retrouver en ligne, former des convois et affronter leurs amis, quel que soit leur support. Playground Games encourage d’ailleurs ceux qui possèdent déjà le jeu à partager cette annonce avec leurs amis sur PS5.