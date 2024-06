Un problème majeur menace le reboot de Fable avant même sa sortie

GTA 6 de Rockstar Games pourrait voler la vedette à Fable de Playground Games si les dates de lancement sont trop proches.

Tl;dr Le reboot de Fable promet de faire revivre une licence mémorable.

Le développement du nouveau Fable est assuré par Playground Games.

Le lancement de Fable en fin d’année 2025 pourrait être compromis par la concurrence.

La sortie de GTA 6 en 2025 pourrait éclipser le lancement de Fable.

Le reboot de Fable envisage de rétablir une licence mémorable sous les feux de la rampe. Malgré les problèmes rencontrés par la franchise au fil des années, notamment les promesses non tenues du jeu original de 2004, Fable a su séduire par son approche décalée du genre fantastique.

Playground Games aux commandes

C’est le studio britannique Playground Games, reconnu pour Forza Horizon, qui est en charge du développement du nouveau Fable. Si cette transition peut sembler radicale, l’expérience de Playground Games dans la création de vastes mondes ouverts rassure quant à sa capacité à relever ce défi.

Un lancement risqué face à une concurrence féroce

Selon une information relayée sur Reddit par NfinityBL, Microsoft envisage une sortie de Fable pour fin 2025, entre octobre et décembre, sur Xbox Series X|S et PC. Bien que cette période puisse sembler propice aux ventes en raison des fêtes de fin d’année, la concurrence à laquelle le jeu pourrait faire face rend cette décision plus complexe.

En effet, le lancement de Fable pourrait coïncider avec celui de Grand Theft Auto 6, un événement majeur dans l’industrie du jeu vidéo. Malgré l’absence de confirmation de la part de Rockstar Games, le PDG de Take-Two Interactive a évoqué une sortie de GTA 6 à l’automne 2025.

Le succès de Fable en péril ?

Face à l’audience et à la base de joueurs que GTA 6 est susceptible de générer, Fable risque de passer inaperçu et de perdre l’occasion de relancer la franchise. De plus, l’agenda chargé de Microsoft en 2025, avec notamment la sortie de DOOM: The Dark Ages et potentiellement Gears of War: E-Day, pourrait ne pas laisser suffisamment d’espace à Fable pour se distinguer.