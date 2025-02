Fable : ce que nous savons jusqu’à présent

Tout ce que nous savons jusqu'à présent sur le reboot de Fable.

Tl;dr Les premières informations officielles sur Fable ont été dévoilées lors du Xbox Games Showcase 2023.

Développé par Playground Games, Fable est attendu pour 2026.

Le reboot restera fidèle à l’esthétique des précédents titres Fable, mais avec une mise à jour graphique majeure.

Un regard neuf sur Fable

Le Xbox Games Showcase 2023 avait offert une première aperçu officiel de Fable, très attendu par les fans de la franchise. Bien que nous ne sachions pas si des images réelles du jeu ont été présentées, la bande-annonce, réalisée avec le moteur du jeu, donne une idée du style graphique et de l’ambiance de ce nouvel opus.

On retrouve le style semi-fantastique sombre des précédents opus de la franchise, mais avec une couche de peinture virtuelle de nouvelle génération. Fable est actuellement en développement par Playground Games, qui a également créé l’excellent Forza Horizon 5.

Un développement prometteur

En février 2025, lors du Official Xbox Podcast, Craig Duncan, responsable des Xbox Game Studios, a annoncé que la sortie de Fable serait retardée à 2026. Cependant, il a exprimé une « confiance sans équivoque dans l’équipe de Playground« , déclarant que les fans devraient être encore plus excités à l’idée de découvrir « la version d’Albion la plus magnifiquement réalisée que vous ayez jamais vue« .

En attendant la sortie de ce qui pourrait être un RPG très captivant pour les consoles Xbox, voici ce que nous savons sur Fable jusqu’à présent, avec une bonne dose de spéculation en prime.

Rumeurs et attentes autour de Fable

Le Xbox Games Showcase 2023 avait présenté une bande-annonce de Fable mettant en scène une version quasi-photographique du comédien britannique Richard Ayoade, connu pour son rôle dans la série The IT Crowd. Il incarne Dave, un passionné de légumes.

Lukas Koelz, artiste principal en éclairage chez Playground Games travaillant sur Fable, a souligné que les images de la dernière bande-annonce étaient des séquences réelles du jeu. Cela s’annonce très impressionnant et pourrait annoncer de véritables graphismes de nouvelle génération.

Avant que vous ne vous précipitiez pour commenter : non, nous ne connaissons pas encore la date de sortie officielle du reboot de Fable. Initialement, sa sortie était prévue pour 2025, mais selon Craig Duncan, elle a été reportée à 2026. Nous espérons en savoir plus sur Fable au fur et à mesure de l’avancement de l’année.

Il est clair que de nombreuses questions restent sans réponse, mais une chose est certaine : Fable est bel et bien en développement et nous avons hâte de voir ce que l’équipe de Playground Games nous réserve.